Grande Fratello, tra Helena e Javier scoppia la passione in giardino, ma per Zeudi: "Lui è confuso"

Bacio appassionato in giardino per Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello. Dopo i dissapori, gli allontanamenti, le dichiarazioni della scorsa diretta, i due coinquilini sembrano aver trovato finalmente la loro intesa. Come testimonia, appunto, il lungo bacio in giardino.

Il bacio tra Helena e Javier

Javier ed Helena

I due concorrenti della casa sono sembrati sempre molto vicini, ma con l'ingresso di Zeudi Di Palma sembravano essersi allontanati. Ora, dopo la puntata di lunedì scorso, i due hanno avuto un chiarimento. Javier aveva detto "Se cerco il contatto con te e ho bisogno di questo, significa che c'è altro", manifestando la volontà di non dare una definizione alla loro relazione. In effetti, così è stato: Javier ha cercato il contatto fisico. Durante un momento in giardino, avvicinandola a sé, le ha chiesto: "Posso fare una cosa?", per poi baciarla.

La reazione dei coinquilini

Gli altri gieffini che hanno assistito alla scena si sono dimostrati subito entusiasti. Jessica Morlacchi compresa, nonostante l'episodio del bollitore. Ricordiamo infatti che durante una lite tra le due, la discussione si è fatta talmente accesa da sfociare in un'aggressione. L'ex cantante dei Gazosa continuava ad apostrofare la modella come "imbecille", ignorando gli avvertimenti dell'altra; a un certo punto però, la Prestes non ha più saputo gestire la rabbia, ha preso il bollitore che era sul fornello e ha cercato di scagliarlo contro la coinquilina. Gli altri concorrenti hanno cercato di fermarla, ma il litigio ha segnato un gravissimo episodio di violenza al'interno del reality.

Zeudi Javier e Helena

Il commento di Zeudi Di Palma

Intanto Zeudi Di Palma ha commentato anche lei il bacio parlandone con Federico Chimirri: "Gli ho detto non è che non mi piacesse, ma che non potevo iniziare qualcosa solo per distrarmi, per un ripiego. Io non sono innamorata di Helena, per me l'innamoramento è quando tutti e due hanno lo stesso livello di infatuazione. Questa relazione, però, non è iniziata in un modo sano, perché stanno facendo questo? Per le telecamere? Il confuso tra i tre è lui, Javier".