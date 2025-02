Grande Fratello, Zeudi delusa dal bacio tra Helena e Javier: Shaila la consola, Stefania Orlando la punzecchia

Al Grande Fratello Zeudi Di Palma ha manifestato la propria delusione dopo il bacio tra Javier ed Helena: chi come Shaila la consola, chi, come Stefania Orlando, la spinge a riflettere.

I sospetti del pubblico si sono rivelati reali: tra Javier Martinez ed Helena Prestes c'è stato un bacio, nella notte successiva alla diretta del lunedì. Un evento che ha scosso profondamente la casa del Grande Fratello, in modo particolare Zeudi, che si è detta confusa e amareggiata per il comportamento dell'argentino.

Shaila consola Zeudi: "Ha dovuto baciarla, altrimenti perdeva di credibilità"

Sono stati parecchi gli inquilini della casa più spiata d'Italia a dirsi confusi da questo cambio di rotta improvviso di Javier, soprattutto perchè, nell'ultimo periodo, si era avvicinato a Zeudi, scatenando la gelosia della Prestes. Non è strano, quindi, che all'indomani del bacio, sia proprio l'ex Miss Italia la più amareggiata.

Dopo aver trascorso diverse ore da sola, Zeudi è stata raggiunta da Shaila Gatta, alla quale ha confessato di sentirsi molto attratta dall'argentino. Le due ragazze concordano su un punto: Javier non è sincero con Helena. "Stanotte si sono baciati dopo la puntata, ci è riuscito altrimenti perdeva di credibilità, ha dovuto... Ma ti posso dire una cosa? Ti sei scansata un fosso!" ha commentato Shaila.

"Quando noi ci innamoriamo, ci prendiamo di qualcuno, diventiamo dei polli, diventiamo delle fesse e perdiamo le bussole. Ma un uomo che dice ad una donna 'non so cosa mi frena', ti frena che non ti piace abbastanza davvero! perché l'ha sempre detto!" ha continuato, rincarando la dose.

La risposta di Zeudi non è stata dissimile: "Neanche io ci credo, nessuno ci crede. Io ce l'ho più con lui. Avrei voluto conoscerlo perché mi ha colpito come uomo dato che cmq non mi era mai successo, mi sono sentita ascolta. C'è stata attrazione fisica, non mi succedeva da tanto tempo con un uomo, non mi succedeva dai tempi del mio primo ragazzino. Cosa voleva fare? Il triangolo? E poi buttarti su di lei che è forte. Javier sta dando pane al pubblico!". Un pensiero, questo, condiviso non solo da Shaila ma dalla maggior parte degli inquilini.

La ballerina non ha potuto, dunque, che concordare ancora una volta con la compagna di gioco in presa alla delusione: "Amore per darsi un bacio hanno dovuto chiamare Signorini e fare una puntata intera a spiegargli come si fa. [...] Fino a due giorni fa diceva che Helena era solo un'amica, ieri sera si è sentito alle strette e ha detto 'no, c'è qualcosa di più' e poi è arrivato il bacio. A 30 anni tutto questo casino per un bacio, sono cinque mesi che dice che non è il suo tipo. Io di lui non mi fido".

Stefania Orlando punzecchia Zeudi sulla sua "incoerenza"

Come aveva già dimostrato durante la quinta edizione del GF Vip, Stefania Orlando è sempre capace di maggiore analisi rispetto a tanti compagni di gioco. Ecco perchè, al contrario della "consolatrice" Shaila, lei ha preferito aggiungere pepe alla vicenda. Avvicinatasi a Zeudi, ha chiesto spiegazioni rispetto a una frase che l'ex Miss Italia ha rivolto Javier in puntata rispetto al non far soffrire Helena.

Di fronte alle spiegazioni di Zeudi, Stefania Orlando ha obiettato che il tutto potesse sembrare un po' incoerente, in considerazione del fatto che, uscita la Prestes dalla casa (solo momentaneamente), è nato un legame tra lei e Javier. "Se tu tenessi davvero così tanto a Helena, anche in amicizia, non accetteresti di avvicinarti così tanto a una persona di cui sai che lei è innamorata".

La modella campana ha provato a difendersi, sottolineando che è stato Javier ad avvicinarsi a lei, ma ha evidentemente accusato il colpo, ritirandosi in camera a piangere. Stefania Orlando l'ha poi raggiunta, dandole un prezioso consiglio: "Se ci sono delle cose che fino ad ora non hai detto e che possono metterti comunque in luce diversa io le direi, non si tratta di dare soddisfazione agli altri ma di uscire fuori con la verità per se stessi".