Grande Fratello: Helena si dichiara a Javier, la risposta spiazzante del coinquilino

Gli ultimi sviluppi romantici nella Casa del Grande Fratello continuano a catturare l'interesse dei fan. Protagonisti di questa nuova vicenda sentimentale sono Helena Prestes e Javier Martinez, due tra i concorrenti più amati di questa edizione. Il rapporto tra la modella brasiliana e il pallavolista è stato sotto i riflettori negli ultimi giorni, con molti telespettatori che sospettavano un avvicinamento oltre l'amicizia. Nella giornata di ieri, Helena ha confermato le ipotesi del pubblico, dichiarandosi apertamente a Javier.

Javier racconta la dichiarazione di Mariavittoria

In una conversazione con Maria Vittoria, la pallavolista ha raccontato l'accaduto: "Lei si è dichiarata. Mi ha detto che si allontanerà da me perché le piaccio e non riesce a vedermi solo come un amico. Io le ho spiegato tutto quello che penso. So bene com'è fatta lei e in passato sono stato poco chiaro a livello di gesti".

Javier ha ammesso di aver creato confusione con i suoi atteggiamenti affettuosi, ma ha ribadito i suoi sentimenti: "Non provo nulla per lei. L'unica persona per cui ho avuto sentimenti è Shaila. Non c'è nessun'altra. Le ho detto tutto e staremo a vedere, però in parte è anche colpa mia che sono fin troppo coccolone. Poi è la situazione della Casa del GF che ti porta a stare sempre a contatto".

Javier e Helena al Grande Fratello

Nonostante la dichiarazione a Javier, molti concorrenti e spettatori continuano a dubitare dei veri sentimenti di Helena nei confronti di Lorenzo Spolverato. Alcuni sostengono che la modella sia ancora presa dal modello milanese, con il quale ha avuto un rapporto ambiguo sia prima che durante il reality.

Helena e Lorenzo, per loro stessa ammissione, si sono scambiati messaggi su Instagram prima dell'inizio del programma e farebbero parte della stessa agenzia. Questa connessione ha alimentato il sospetto che i due abbiano pianificato una strategia per catturare l'attenzione del pubblico. Nell'ultima puntata del Grande Fratello, Luisa, madre di Shaila, cercando di mettere in guardia la figlia,le ha anche detto che Helena e Lorenzo hanno avuto una relazione fuori dal programma.