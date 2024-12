Grande Fratello, Helena a Lorenzo nel tugurio: "Ti voglio bene, ma non c’è più sentimento"

La convivenza nel tugurio tra Helena Prestes, Lorenzo Spolverato Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso, iniziata sabato e che, forse, si concluderà durante la diretta di questa sera, ha dato luogo a un confronto acceso e profondo tra Helena e Lorenzo, due protagonisti che, negli ultimi tempi, hanno vissuto una relazione tormentata, fatta di incomprensioni e rimpianti.

Helena cerca di chiarire i suoi sentimenti

La modella brasiliana ha esordito con una dichiarazione sincera: "Lorenzo, tu devi capire questo: se continui a mischiare le cose, non andrà bene. Io credo di conoscerti e vedo lati in te che puoi moderare. Non dico che devi cambiare, ma di moderare. Preferisco vedere le cose belle: quando siamo entrati ci siamo divertiti. Prima non le vedevo perché abbiamo litigato, ma io ti voglio bene ancora."

Helena ha voluto spiegare che l'affetto che prova per Lorenzo non è più legato a un sentimento romantico. La Prestes ha ammesso di essersi sbagliata nel definire "amore" quello che, in realtà, era solo un'infatuazione nata dalla vicinanza e dalla complicità iniziale. "Non c'è un'attrazione come amore, fidanzato. Io ho un affetto per te, come per Amanda o Luca. Ho sbagliato a dire che fossi innamorata, non era la parola giusta. Però mi ha fatto male quando sei andato via, perché sentivo di aver perso un compagno d'avventura."

La replica del gieffino

Lorenzo, dal canto suo, ha ribattuto con fermezza, affrontando il segreto emerso durante l'ultima puntata: una chat avvenuta fuori dal programma. "Abbiamo sbagliato a fare una cosa che non si fa, però non abbiamo fatto niente di grave. È stato un dialogo divertente, ma mai un flirt. Abbiamo sbagliato, ma tutti sbagliano." Tuttavia, ciò che sembra ostacolare una vera riconciliazione è il senso di tradimento e le provocazioni reciproche che si sono susseguite:

"Tu hai tradito la mia fiducia e mi sono sentito provocato", - ha continuato Lorenzo: "Se ti sei sentita trattata male, ti chiedo scusa, ma io mi sono sentito ferito da alcune frecciatine. Adesso, se tu mi vuoi bene, la mia relazione non la tocchi. Vorresti che io fossi un tuo amico nella vita? Perché se mi vuoi davvero bene, non interferiresti nella mia relazione."

Helena ha provato a spiegare le sue intenzioni, ribadendo che il suo affetto per Lorenzo è sincero, ma non più romantico: "Anche per me il tuo comportamento è stato un tradimento, perché all'inizio eri infatuato anche tu. Se non lo eri, allora hai giocato. Però io voglio capire: quanto vuoi ancora la mia amicizia?".

Grande Fratello anticipazioni di stasera: confronto Lorenzo ed Helena, eliminazione, nomination del 9 dicembre

Lorenzo sembra non riuscire a lasciarsi alle spalle i momenti di tensione e i fraintendimenti, evidenziando una certa diffidenza: "Io credo che alcune volte tu non agisca di cuore, ma di istinto puro, e poi te ne accorgi troppo tardi. Hai timore di sentirti fragile, ma se ammetti quello che provavi prima, forse possiamo davvero chiudere questo capitolo." Il modello, durante questo confronto sembrava volersi far dire da Helena che fosse ancora innamorata di lui.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: una parte del confronto tra Helena e Lorenzo.