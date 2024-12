Grande Fratello anticipazioni di stasera: confronto Lorenzo ed Helena, eliminazione, nomination del 9 dicembre

Stasera, 9 dicembre, il Grande Fratello torna con un nuovo appuntamento. Uno dei concorrenti in nomination dirà addio ai suoi coinquilini. Sabato sera, quattro gieffini sono stati trasferiti nel tugurio e oggi dovrebbero riunirsi ai loro compagni d'avventura. Nel frattempo, continuano le indiscrezioni sui possibili ingressi nella Casa più spiata d'Italia.

L'apertura della diciassettesima puntata del Grande Fratello

Alfonso Signorini darà il via al nuovo appuntamento con i consueti saluti al pubblico e alle sue opinioniste, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, pronte a commentare le dinamiche della puntata. Al loro fianco c'è Rebecca Staffelli, conduttrice di GF Daily su La5, che porterà in studio il termometro dei social attraverso i contributi raccolti su X.

Nella diciassettesima puntata del reality show, al centro delle discussioni ci sarà la decisione di Helena Prestes di portare nel tugurio Lorenzo Spolverato. Sabato sera, durante la cena, Helena e Amanda hanno dovuto scegliere da chi farsi accompagnare nella stanza più angusta dei Lumina Studios. Mentre Amanda ha scelto Mariavittoria, Helena ha fatto il nome del fidanzato di Shaila Gatta, dando il via a una serie di discussioni che hanno animato la Casa.

Nel frattempo, Lorenzo ed Helena si stanno confrontando nel tugurio in un estenuante faccia a faccia che sembra non portare a nessuna conclusione, se non quella di tenere i riflettori accesi sui due concorrenti. Un'altra dinamica che ha infuocato la settimana è stata quella che ha visto protagonisti Mariavittoria da una parte e Tommaso e Alfredo dall'altra.

L'avvicinamento tra la specializzata in chirurgia estetica e l'ex di Temptation Island ha mandato in crisi Tommaso, che, dopo il ritorno dalla Spagna, si è scoperto innamoratissimo di Mariavittoria. A proposito del Gran Hermano, c'è da registrare che Maica Benedicto è stata eliminata dall'edizione iberica del programma e, secondo Deianira Marzano, potrebbe ritornare nella Casa più spiata d'Italia.

Televoto e previsioni: chi verrà eliminato?

I concorrenti in nomination questa settimana sono: Luca Calvani, Amanda Lecciso, Stefano Tediosi e Federica Petagna. Secondo i sondaggi dei siti web, sono proprio gli ultimi due a giocarsi la permanenza nella Casa, segno che il triangolo di Temptation Island non ha appassionato il pubblico. Luca e Amanda, al contrario, non dovrebbero avere problemi a superare indenni questa prova.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il confronto tra Helena e Lorenzo nel tugurio.