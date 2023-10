Grande Fratello: Heidi Baci lascia la Casa dopo l'incontro con suo padre

Heidi Baci non fa più parte dei concorrenti del Grande Fratello. La ragazza, cresciuta a Pescara, ha seguito il consiglio del padre e ha abbandonato la Casa più spiata d'Italia. Nella notte, subito dopo la diretta del programma, Heidi ha varcato la porta rossa, dando seguito al consiglio del padre che aveva individuato segnali preoccupanti di tossicità nel suo rapporto con Massimiliano Varrese.

Hedi Baci incontra suo padre al Grande Fratello

La piacevole sorpresa annunciata dalla produzione del Grande Fratello, nelle anticipazioni del programma, si è trasformata in un boomerang per gli autori che avevano puntato molto sulla relazione tra Heidi e Massimiliano. La ragazza di origini albanesi ha potuto rivedere suo padre ieri, ma l'incontro ha segnato anche l'inizio della fine della sua avventura nel reality show.

Il confronto diretto con il padre è stato devastante per Heidi. L'uomo ha utilizzato parole molto severe nei confronti di Massimiliano e ha espresso preoccupazione per sua figlia, sostenendo che stava cadendo nella trappola psicologica dell'attore. Il signor Genti si è detto profondamente amareggiato per quanto accaduto tra lei e Massimiliano, manifestando la sua certezza che la storia non possa funzionare.

Le parole del padre di Heidi

"Sono qui perché ti voglio bene, sei mia figlia. Quando sei entrata, ci hai riempito di gioia. Poi hai compiuto una scelta sbagliata che ci ha sconvolti. Io e la mamma siamo distrutti - ha detto il padre di Heidi - Hai innescato questa tempesta inutile con un uomo più anziano di me, quando tra poco andremo in pensione. È stato come un colpo al cuore. Non ti riconosco più, non sei più tu. Quello che non riesco a sopportare è che non hai costruito un muro con una persona che ti ha stressata, qualcuno più grande di me. Sono senza parole. La mamma non riesce nemmeno più a guardarti da quel momento. Sono qui perché non permetterò a nessuno di trattare male mia figlia, di calpestare la tua dignità e la salute della mamma. Le ho promesso che stasera ti porto a casa. Non sottovalutare il suo stato. Hai molta pressione da parte di una persona che ti ha oppressa e ha rovinato tutto questo gioco", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Heidi dopo la puntata lascia la Casa

Nel corso della notte, Heidi ha scelto di abbandonare il programma. "Per motivi personali, Heidi Baci ha lasciato la Casa di Grande Fratello", si legge sulle pagine social del reality show. Gli autori hanno comunicato la notizia a Letizia Petris, la quale ha dovuto informare gli altri concorrenti: "Heidi è partita. Non le è stato permesso di salutare nessuno, dobbiamo preparare le sue cose". La stessa Letizia lo ha comunicato a Massimiliano: "È andata via, non ha potuto salutare nessuno. Dirà qualcosa più in avanti", ha detto all'attore che le ha chiesto di poter rimanere solo.

La presunta chat della madre di Letizia

Venerdì scorso, dopo la diretta del Grande Fratello di giovedì 12 ottobre, sul web era girata una presunta chat della madre di Heidi con una fan della figlia. La donna si era detta spaventata da Massimiliano: "Quest'uomo ha l'età di mio marito e letteralmente sta obbligando mia figlia sotto pressione a stare vicino a lui" e ancora "Abbiamo chiesto diverse volte alla produzione di mandare il padre di Heidi per darle qualche consiglio, ma niente, nessuna risposta fin adesso. Le ripeto ci sentiamo le mani legati e guardiamo terrorizzati la tv. A me riferiscono perché non ho più il coraggio di guardare nulla. Mi sembra di vivere in un incubo"