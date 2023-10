Grande Fratello: i genitori di Heidi contro Massimiliano Varrese? Ecco cosa avrebbero detto

Si sta diffondendo l'ipotesi che i genitori di Heidi siano contrari alla relazione tra la loro figlia e Massimiliano Varrese. Questa supposizione è emersa dopo la condivisione di una chat su Twitter in cui la madre della concorrente criticherebbe la produzione del programma. Secondo il contenuto del post, che va ancora verificato, i genitori di Heidi sembrano ritenere che l'attore sia troppo grande per la loro figlia.

Il rapporto tra Heidi BAci e Massimiliano Varrese

Nella puntata del 12 ottobre del Grande Fratello, Heidi e Massimiliano Varrese si sono riavvicinati, con la concorrente pescarese che ha dichiarato di aver deciso di lasciarsi andare e superare le sue paure. Oggi su Twitter è emersa una chat di un utente che avrebbe parlato con la madre di Heidi dopo la puntata. Il post ha generato reazioni contrastanti tra gli utenti: alcuni sono convinti che si tratti di un fake, mentre altri credono che sia effettivamente la madre della concorrente a dialogare con la persona che ha pubblicato la chat. La veridicità di tale conversazione rimane da confermare.

La chat che fa discutere

"Buongiorno signora! Innanzitutto la ringrazio molto per questo supporto. Noi in famiglia siamo devastati da tutto questo e ci sentiamo con le mani legate. Quest'uomo ha l'età di mio marito e letteralmente sta obbligando mia figlia sotto pressione a stare vicino a lui - avrebbe scritto la madre di Heidi baci - Abbiamo chiesto diverse volte alla produzione di mandare il padre di Heidi per darle qualche consiglio, ma niente, nessuna risposta fin adesso. Le ripeto ci sentiamo le mani legati e guardiamo terrorizzati la tv. A me riferiscono perché non ho più il coraggio di guardare nulla. Mi sembra di vivere in un incubo".

La differenza di età è un tema ricorrente in questa edizione del Grande Fratello. Ieri sera alcuni concorrenti hanno manifestato scetticismo sulla storia tra Beatrice e Giuseppe proprio a causa di questa differenza. L'attrice ha 52 anni, mentre il concorrente dal nome e cognome altisonante ne ha 30. Questo ha indispettito Alfonso Signorini, il quale ha sottolineato che nessuno si è scandalizzato quando hanno visto Massimiliano, 47 anni, corteggiare Heidi, 26 anni.