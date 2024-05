Grande Fratello: Greta Rossetti frecciatina a Perla Vatiero? La reazione dei fan della vincitrice del reality

Dalla rivalità a Temptation Island 2023 alla pace fatta durante il Grande Fratello, il rapporto tra Greta Rossetti e Perla Vatiero ha sempre vissuto alti e bassi. Le due ragazze in queste ultime ore sarebbero tornate a punzecchiarsi, alcuni fan della vincitrice del reality show hanno visto in un post di Greta una possibile frecciatina alla loro beniamina.

Greta e Perla: Guerra tra i fan

Il mondo di Perla e Greta gira intorno al loro rapporto con Mirko Brunetti, l'imprenditore reatino, dopo aver lasciato la Vatiero a Temptation Island 2024, preferendole la tentatrice Greta, è tornato sui suoi passi. Durante il programma di Alfonso Signorini si è riunito con la sua fidanzata storica, coronando un percorso che ha attirato l'attenzione di migliaia di fan che si sono identificati nella loro storia d'amore.

Perla la sera della vittoria al Grande Fratello

Nelle ultime ore i rapporti tra i tre protagonisti di questa storia sarebbero di nuovo a dir poco turbolenti. Nei giorni scorsi Perla è finita al centro di un caso mediatico per le presunte sponsorizzazioni truffa del suo manager, accuse che la ragazza ha respinto minacciando di ricorrere agli avvocati. Alessandro Rosica, in un video di Instagram, ha mostrato una chat in cui lo stesso manager ha scritto che "Mirko è tornato a fare il cagnolino di Greta", la conversazione su Whatsapp risalirebbe alla fase conclusiva del Grande Fratello.

Oggi Greta ha condiviso su Instagram una storia in cui ha scritto "Meno finta perfezione più autenticità". Perché alcune fan di Perla ci hanno visto un attacco alla loro beniamina? Probabilmente il motivo è legato ad una delle ultime storie della Vatiero. La ragazza ha pubblicato un post sui social in cui ha raccontato alle sue follower di essersi sottoposta al microblading, ovvero la tecnica di tatuaggio cosmetico semipermanente "Che aggiunge un pigmento alla pelle", nel caso di Perla alle sopracciglia

Greta e Mirko a Temptation Island

Non è chiaro se il riferimento di Greta fosse diretto a Perla, ma è certo che il profilo Instagram dell'ex tentatrice è invaso da commenti velenosi delle fan di Perla. "Disse quella che di originale non ha neanche il codice fiscale tra poco sei invidiosa e ridicola" si legge in un post, e ancora "detto da quella che appena uscita dalla casa ha iniziato a comprare tutti completi come quelli che Perla aveva sul suo shop". Naturalmente in soccorso di Greta sono arrivate le sue fan: "Greta sei una meraviglia!! E a chi scrive solo cattiverie ricordo che la vita è il miglior giudice prima o poi il conto lo presenta e li sono caz.i...", ha dichiarato una di loro.