Grande Fratello, ex manager di Edoardo Sanson su Anita Olivieri "Ora parlo io e dico cosa ha fatto nella Casa"

Nuovo capitolo della faida iniziata tra la ex concorrente del reality show e del suo ex fidanzato, in queste ore nella diatriba e intervenuta anche la manager Ilaria Bussadori.

Con l'assenza di programmi che ospitavano gli ex concorrenti del Grande Fratello in questo periodo, alcuni di loro stanno inventando polemiche pretestuose. Una di queste coinvolge Anita Olivieri. L'ex gieffina ha attaccato duramente Edoardo Sanson, l'ex fidanzato da cui era stata lasciata davanti alle telecamere quando aveva iniziato la sua breve relazione con Alessio Falsone.

Le reazioni alla relazione tra Edoardo Sanson e Nicole Murgia

Nelle ultime ore, il gossip è esploso attorno all'ex fidanzato di Anita Olivieri. Il ragazzo, rampollo della famiglia che produceva l'omonimo gelato, è volato a Marrakech, in Marocco, con Nicole Murgia, come riportato sulla pagina Instagram dell'esperta di gossip Deianira Marzano. Di recente, l'ex gieffina ha accusato la coppia di aver iniziato a frequentarsi a marzo.

"Io non sono stupida. Io so tutto, ho le prove di tutto mandate da persone a loro vicine. Lo so da una vita, non è adesso, è molto prima. Hanno iniziato a marzo, quindi non pensate di ingannarmi perché io so tutto, ho le prove". Nel mese di marzo, la relazione tra lei ed Edoardo si era già conclusa, tanto che Anita e Alessio Falsone furono mandati nella suite durante la puntata dell'8 marzo.

Anita e Edoardo il 14 febbraio al Grande Fratello

Poco dopo, Ilaria Bussadori, manager di Edoardo, ha pubblicato una chat in cui il suo 'talent' le racconta di aver conosciuto Nicole l'11 marzo, il venerdì successivo alla puntata in cui i due gieffini erano stati mandati in suite. "Il ragazzo era già stato mollato e tradito, è uscito e ha incontrato la Murgia", ha aggiunto, "sempre a cercare di buttare fango per scaricarsi la coscienza e voler dimostrare che 'di cattiva' non c'è solo lei. Che squallore". La storia è stata cancellata su richiesta di Edoardo, al punto che la manager ha deciso di abbandonarlo se lui non le permette di difenderlo.

Oggi, Ilaria è tornata alla carica. Nelle sue storie su Instagram, ha nuovamente attaccato Anita Olivieri. "Il mio parere sulla faccenda Olivieri-Sanson-Murgia lo voglio esprimere, perché io non mi faccio censurare da nessuno, quindi i miei pensieri li riprendo", ha detto dopo aver spiegato perché aveva cancellato la chat.

Poi, riferendosi ad Anita, ha affermato: "Al GF ne ha dette talmente tante, è stata redarguita e continuava incurante a gettare ombre sul programma con affermazioni ambigue di persone che, secondo lei, erano gelose o invaghite di lei, rovinando così la reputazione di persone serie e per bene". In quel periodo circolava la voce di una relazione tra la gieffina e un autore.

Grande Fratello, una coppia annuncia "Abbiamo deciso di interrompere la nostra frequentazione"

"Adesso non è più lì. Non ha più la clemenza di chi deve portare avanti la trasmissione, e se viene infangato un mio talent che non è più il suo fidanzato e non è una persona di suo possesso, non lo consento", ha continuato la manager. "Poi facesse minacce varie qua e là, facesse querele. La prima che sta commettendo 'reati' è lei. Forse non ne è consapevole. Un buon avvocato glielo dirà, ci andassero davvero".

"E comunque ha fatto più scalpore il gossip di Edoardo con la Murgia che il fatto che lei lo ha lasciato in diretta e che si è poi lasciata con Alessio Falsone. Va detto", ha concluso con un'ultima stoccata Ilaria Bussadori, riferendosi alla rilevanza mediatica che hanno avuto due vicende.