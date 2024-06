Endless Love anticipazioni del 9 giugno: Ecco chi è la sorella segreta di Emir e il suo piano per vendicarsi

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 9 giugno alle 14:40 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio e il venerdì in seconda serata.

Endless Love torna domani domenica 9 giugno su Canale 5 con un doppio appuntamento in cui Nihan chiede il divorzio, ma Emir la ricatta. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. Le due puntate del giorno festivo vanno in onda a partire dalle 14:40 e si possono seguire anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio dell'8 giugno ore 23:10, una volta visto il video, Kemal e Nihan capiscono che Emir aveva simulato la morte di Linda poichè le aveva fatto indossare un giubbotto antiproiettile e una sacchetta di sangue finto. Scoperta la verità, Nihan mostra il video incriminante a Emir e, decisa ad andare via di casa, lo lascia.

Nel frattempo, Tufan scambia la provetta del suo sangue con quella del suo misterioso mandante. Emir denuncia la scomparsa di Linda sottolineando che l'ultima volta è stata vista con Ozan. Emir è inizialmente convinto che il suo ricattatore misterioso sia Galip, ma dopo aver scoperto che non è così, chiede aiuto al padre per scoprire la sua vera identità.

Anticipazioni di Endless Love del 9 giugno: Zeynep vuole scoprire la verità su suo marito

Nihan cerca di rassicurare Ozan dicendole che non ha commesso nessun omicidio quindi può divorziare da suo marito. Lui però, terrorizzato, si rifiuta di aiutarla. Leyla scopre che i suoi sospetti erano fondati: ci sono state delle irregolarità nell'asta della sua casa, che dovrà essere annullata e nuovamente bandita. Quando la notizia arriva a Galip, lui, minaccioso, accusa Leyla di esserne la causa, ma lei lo nega ed è pronta a combattere fino in fondo per riavere l'appartamento.

Asu prepara la sua vendetta contro Galip

Zeynep, passo dopo passo, origliando a ogni porta e facendo domande, prova a mettere insieme i pezzi mancanti della storia, cercando di capire perchè suo marito è così disperato per la decisione di Nihan di divorziare da Emir. Nel frattempo Nihan e Kemal, dopo che l'avvocata li rassicura sui tempi brevi del divorzio, sognano l'imminente futuro insieme.

Asu si è introdotta nella casa dove, sedata su un lettino di ospedale, è ricoverata sua madre Mujgan e, anche se la donna non può sentirla, le confessa che vuole vendicarsi di Galip, il suo vero padre, colpendo direttamente Emir. Da bambina, infatti, Asu è stata addestrata da Hakki perché un giorno potesse compiere la sua vendetta e quel giorno è arrivato ma chiede a Tufan decide di aspettare per non perdere Kemal.

Quando Emir scopre che sta per ricevere una notifica di divorzio da Nihan, decide di mostrare sia a lei che a Kemal il filmato in cui si vede chiaramente Ozan sparare a Linda la notte dell'omicidio. Nihan è sotto ricatto e, pur di proteggere il fratello, ritira la causa di divorzio e torna a casa con Emir.