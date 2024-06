Endless Love anticipazioni 8 giugno: Kemal scopre il fratello segreto di Emir, Zeynep tradisce Ozan

Endless Love torna domani sabato 8 giugno su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Leyla ha perso la casa d'infanzia. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela oggi va in onda alle 14:40 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nel doppio episodio del 7 giugno, Leyla, dopo aver litigato con Vildan, va da Onder per dirgli che non vuole essere coinvolta nelle loro beghe matrimoniali. La donna, subito dopo, ascolta Tufan dire a qualcuno al telefono che non si deve sapere del suo odio per Emir, riferisce a Kemal, che non ne resta stupito. Emir irrompe in casa di sua madre per sapere se è vero che la donna ha avuto un altro figlio: le strappa la maschera a ossigeno, ma la povera Mujgan altro non riesce ad emettere che rantoli e sospiri.

Kemal interroga la signora Nursen circa la storia del figlio di Mujgan: la donna è convinta che la madre di Emir non abbia mai avuto un amante e che il figlio sia stato concepito con suo marito. Galip, minaccioso, intima ad Hakki di licenziare Kemal, ma lui gli comunica che non solo non lo licenzierà, ma che trasferirà a lui le sue quote aziendali.

Anticipazioni dell'8 giugno: La collaborazione segreta tra Nihan e Zehir

L'episodio si apre con Hakki che convoca una riunione del consiglio per annunciare il trasferimento delle quote aziendali ad Asu e Kemal. Nonostante l'opposizione di Kemal alla decisione dello zio di Asu, il tentativo fallisce. Asu, determinata a mantenere il controllo, si reca da Nihan per ricordarle la promessa di stare lontana da Kemal, nonostante il chiaro rifiuto della giovane.

Tufan potrebbe essere il fratello segreto di Emir

Nel frattempo, Nihan chiama Zehir per chiedergli di collaborare segretamente nella ricerca delle registrazioni compromettenti, senza informare il suo ex fidanzato che non vuole il suo aiuto. Zehir accetta, ma subito dopo informa Kemal che dà il suo consenso ma ad una condizione: deve tenerlo aggiornato su ogni mossa di Nihan.

Kemal e Nihan trovano una chiavetta USB con delle prove preziose

La scena si sposta su Emir, che dopo essere stato a casa di sua madre, irrompe ubriaco nella stanza dove Zeynep e Ozan guardano un cartone animato. La ragazza si sbarazza con una scusa del marito per restare sola con l'uomo. Una volta soli, lo mette di fronte alla sua realtà, dicendogli che la sua crudeltà è una conseguenza della sua solitudine. Lui, toccato dalle sue parole, se ne va.

Kemal trova le immagini dell'omicidio

Kemal, intanto, è convinto che il ricattatore di Emir sia Tufan e sospetta che quest'ultimo sia in realtà il fratello segreto di Emir. Decide quindi di commissionare un test del DNA per confermare i suoi sospetti. Con l'aiuto di Nihan, ottiene un campione di DNA di Emir, mentre per quello di Tufan organizza un pranzo con l'uomo.

Asu è sempre più decisa a sposare Kemal, convinta che tra lui e Nihan non ci sia vero amore. Per raggiungere il suo obiettivo, si allea con Zeynep, la sorella di Kemal, ancora innamorata di Emir. Nel frattempo, Nihan, impaziente di ottenere le registrazioni di cui le aveva parlato Taner, decide di proseguire da sola nelle ricerche.

Onder ritorna a casa, ma non per chiedere perdono come sperava Vildan. Nel frattempo, Zeynep ed Emir si abbandonano alla passione, consumando il tradimento nella stanza di quest'ultimo. Per un soffio, i due non vengono scoperti dai rispettivi coniugi, Ozan e Nihan. Kemal e Nihan scoprono che la chiave in loro possesso può aprire vecchie cassette di sicurezza. Si recano quindi alla stazione di Sirkeci, dove trovano una chiavetta USB contenente la registrazione della notte dell'omicidio, un elemento cruciale che potrebbe cambiare tutto.