Grande Fratello Vip 7, Alberto De Pisis: I vipponi presenti e gli assenti al suo compleanno

Uno dei protagonisti del reality show più controverso e criticato, anche da Pier Silvio Berlusconi ha spento le candeline, ecco quali ex compagni d'avventura gli erano accanto per festeggiarlo

Festa di compleanno per la medaglia di bronzo del Grande Fratello Vip 7, ci riferiamo ad Alberto De Pisis, l'influencer ed opinionista televisivo terzo classificato nell'edizione del reality show vinto da Nikita Pelizon. Il vippone, che oggi 7 giugno compie 34 anni, ieri sera ha aspettato la mezzanotte per spegnere le candeline, al suo fianco anche alcuni dei suoi compagni d'avventura.

Gli ex coinquilini festeggiano Alberto De Pisis

L'ultima edizione Vip del Grande Fratello, nonostante sia stata la più criticata della storia del reality show, ha creato dei rapporti di amicizia che sono sopravvissuti alla tempesta che si è abbattuta sui concorrenti, criticati perfino da Pier Silvio Berlusconi. L'amministratore delegato di Mediaset dettò nuove regole che portarono alla squalifica di due concorrenti, Daniele Dal Moro e Edoardo Donnamaria, in precedenza erano stati espulsi Ginevra Lamborghini e Riccardo Fogli.

Ieri il terzo classificato del reality show ha festeggiato i suoi 37 anni, al suo fianco, oltre ai suoi amici di sempre, ha voluto alcuni dei vipponi con cui aveva legato di più durante il programma e con cui ha mantenuto buoni rapporti anche quando i riflettori della Casa più spiata d'Italia si sono spenti.

Edoardo Donnamaria è stato uno dei concorrenti espulsi dal GFVIP 7

Dalle foto pubblicate sui social, e condivise dagli invitati, si vedono tra gli altri, Sofia Giaele de Donà, Sophie Codegoni, Antonella Fiordelisi, Patrizia Rossetti, Antonino Spinalbese e Cristina Quaranta. Alcuni, come l'ex di Belen, erano accompagnati dalle attuali compagne, o compagni. Assenti, tra gli altri, Daniele Del Moro, impegnato in un'altra festa, Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon. Alcuni sono mancati per impegni di lavoro, con altri i rapporti si sono piano piano raffreddati.

Le nuove regole sui reality show

Due giorni fa, durante una conferenza stampa, Pier Silvio Berlusconi è tornato a parlare del Grande Fratello Vip 7: "Non c'è una nuova linea editoriale per i reality. E soprattutto, la parola trash, che è stata tanto usata, non solo non mi piace ma non mi appartiene - ha detto riferendosi ai reality show - ho visto alcune puntate dell'edizione scorsa del GF e ho trovato che ci fossero degli eccessi".

L'amministratore delegato Mediaset ha spiegato anche cosa ha chiesto agli autori dei programmi: "Non scegliamo concorrenti per fare casino ma concorrenti con delle storie, magari non professionisti del reality, non influencer che farebbero qualunque cosa". Berlusconi, comunque, ha elogiato i passi avanti fatti dal programma di Alfonso Signorini nell'ultima edizione.