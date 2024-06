La rosa della vendetta è la serie turca che comincia stasera su Canale 5. Quante puntate sono, trama, cast

Da stasera su Canale 5, in prima serata, va in onda La rosa della vendetta, una nuova serie turca la cui trama ricorda la favola de La bella e la bestia.

Si chiama La rosa della vendetta la nuovissima serie turca di Mediaset, comincia stasera su Canale 5 e arriva giusto in tempo per fornire una valida consolazione al pubblico che sarà presto orfano di Terra Amara, attesa al gran finale domani sera. La trama ricorda molto da vicino quella de La bella e la bestia, una storia d'amore, tormento e maledizioni in cui i due protagonisti dovranno lottare prima contro i propri sentimenti, poi contro tutti gli ostacoli che si presenteranno.

Da quante puntate è composta

Nella sua versione originale la dizi conta 13 puntate da circa 130 minuti ciascuna, la versione internazionale venduta all'estero conta invece 40 episodi da 40 minuti circa. Mediaset ha deciso di trasmettere 3 mini-episodi per volta, per un totale di 13 settimane di programmazione. La rosa della vendetta, salvo improvvisi cambi di rotta dovuti agli ascolti o a esigenze di palinsesto, andrà in onda in TV, in prima visione per l'Italia, ogni venerdì sera dal 7 giugno fino al 30 agosto.

Si potrà seguire la serie anche in streaming, in contemporanea oppure on demand, sulla piattaforma free Mediaset Infinity.

La rosa della vendetta: trama della prima puntata

Gulcemal è ormai un uomo adulto ma non ha mai placato il desiderio di vendetta verso la donna che l'ha messo al mondo e poi abbandonato per amore di un altro. Insieme a sua sorella, ha dovuto fare molto presto i conti con le perdite: dopo l'abbandono della madre, infatti, il padre, non sopportando la perdita della moglie, si era tolto la vita.

Accecato dall'odio, Gulcemal aveva ucciso l'amante di sua madre, prendendo su di sè, oltre al peso della colpa, anche quello di una maledizione: "Avrei voluto non averti messo al mondo. Nessuna donna ti amerà mai".

Molti anni dopo decide di fare ritorno nella città di Bursa con il solo obiettivo di trovare sua madre Zafer e compiere finalmente la sua vendetta.

Nel folle piano elaborato in anni di sofferenza, entra all'improvviso Deva, una giovane tessitrice che Gulcemal vorebbe strappare all'attività di sua madre Zafer. La ragazza non ha intenzione però di lavorare per lui e lo ferisce con le forbici nel tentativo di difendersi. Ignora però che la sua vita sta per legarsi a quella della sfortunata famiglia dell'uomo che ha di fronte senza possibilità di salvezza.

Il fidanzato di Deva infatti, Mert, ha una relazione con Gulendam, che scopre di essere incinta di lui. Chi è la ragazza? La sorella di Gulcemal, nonchè figlia di Zafer.

Le trame sono destinate a complicarsi ulteriormente quando il terribile Gulcemal, non accettando il rifiuto di Deva a lavorare per lui, rapisce suo padre Ibrahim. Se lei vuole salvare se stessa e la sua famiglia, dovrà accettare ogni sua richiesta.

Il cast

Ne La rosa della vendetta i telespettatori potranno riconoscere due volti già noti: Murat Ünalmis (già visto in Terra Amara) è Gulcemal, Melis Sezen (Deren in Come Sorelle) è Deva.

Fanno parte del cast anche Gahit Gök e Ayda Aksel, che recitano in Hercai - Amore e Vendetta, su Real Time, ed Edip Tepeli, che è stato Galip in un'altra serie di grande successo, La ragazza e l'ufficiale.