Grande Fratello, Greta Rossetti contro un ex gieffino: "Quando parla di me non penso sia un'anima bella"

L'estate post Grande Fratello continua con le polemiche tra gli ex coinquilini della Casa più spiata d'Italia. Poco fa, Greta Rossetti ha aperto un box di domande su Instagram e, in una risposta, ha lanciato una frecciatina a Federico Massaro. Tra i due, sembra che, ad oggi, non ci siano più rapporti.

Federico e Greta: polemiche a distanza

Nelle ultime settimane, il modello milanese è intervenuto più volte sulla vita dell'ex tentatrice dopo la fine del reality show. In una diretta con i suoi fan su Instagram, ha rivelato di essere rimasto particolarmente deluso da Greta , che non aveva risposto al suo messaggio iniziale: "Ci sono ancora persone che devo capire al di fuori del programma".

"Non ho ancora una visione chiara della situazione" aveva aggiunto "È vero che io sono stato me stesso, spero che lo siano stati tutti, ma devo ancora chiarire molte cose. Sono sincero". Poco dopo, con un aggiornamento, aveva informato il suo pubblico che Greta, in seguito alla sua storia, gli aveva risposto.

Federico discute con Alessio al Grande Fratello

Dopo il post in cui Sergio aveva annunciato la sua rottura con Greta, il modello aveva pubblicato una serie di Instagram Stories contro D'Ottavi. Tra i due non c'è molta simpatia, come ha confermato Federico a Radio Radio: "Non è un segreto che a me non stia tanto simpatico Sergio. Non mi è piaciuto che abbia parlato di tradimenti nella sua storia su Instagram, vero o falso che fosse".

Grande Fratello: Federico Massaro parla di Vittorio e Beatrice, poi manda una frecciatina a Greta

Stufa di queste intromissioni nella sua vita privata, Greta, che sembra essersi riappacificata con Sergio, rispondendo a un follower che le ha chiesto cosa pensa delle persone che sparlano di lei nelle interviste, riferendosi proprio a Federico, ha replicato: "Penso che non siano anime pure e anime belle, perché se sei anima pura e bella, quando sei in giro, quando rilasci interviste, quando sei a cena con altre persone, non parli male di un'altra persona, sia che ti stia simpatica o antipatica. Non parli proprio di lei, non mi va neanche di esprimere un giudizio, quindi lontani da me".