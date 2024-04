Grande Fratello: Federico Massaro parla di Vittorio e Beatrice, poi manda una frecciatina a Greta

Il Grande Fratello ha concluso la sua stagione, e per alcuni concorrenti è giunto il momento di fare bilanci, con la speranza che il programma abbia dato un impulso alle loro carriere nella vita reale. Di recente, Federico Massaro ha risposto sui social media a alcune domande dei suoi follower, raccontando i suoi rapporti con alcuni ex coinquilini.

Le aspettative dopo la fine del reality show

All'interno della Casa più spiata d'Italia, alcuni concorrenti si chiedevano come sarebbe stata la loro vita dopo la fine del programma. Ad esempio, Anita Olivieri si interrogava se sarebbe stato possibile mangiare al ristorante o fare shopping senza essere assaliti dai fan. Finora, sembra che nessuno di loro abbia avuto questo tipo di problemi.

A questo fa eccezione la coppia Mirko e Perla, che ha raccolto più di 40mila follower nel corso di una diretta su Instagram, durante la quale la ragazza ha rivelato che il suo fidanzato si cancellerà il tatuaggio di coppia fatto con Greta.

Dopo il Grande Fratello, Federico vorrebbe fare Pechino Express con Vittorio

Mentre Simona Tagli e Beatrice Luzzi hanno dedicato tempo alle loro famiglie, altri concorrenti, tra cui Federico Massaro, hanno iniziato un dialogo con i loro follower sui social. L'ex concorrente ha parlato dei suoi rapporti con alcuni partecipanti al programma, sia all'interno che all'esterno della Casa, ora che sono tornati alla loro routine quotidiana.

I rapporti di Federico con alcuni concorrenti del Grande Fratello

Il modello ha rivelato di essere rimasto particolarmente deluso da Greta, recentemente criticata per il cambio di look di Sergio D'Ottavi.

Grande Fratello, Vittorio e Federico in sauna: l'incidente hot che vogliono nascondere

L'ex tentatrice non ha risposto al suo messaggio iniziale: "Ci sono ancora persone che devo capire al di fuori del programma. Non ho ancora una visione chiara della situazione. È vero che io sono stato me stesso, spero che lo siano stati tutti, ma devo ancora chiarire molte cose. Sono sincero". Successivamente, ha dichiarato che la Rossetti, dopo la storia su Instagram, gli ha risposto.

Il modello ha anche parlato della sua esperienza nella Casa, dicendo "Mi sarebbe piaciuto arrivare in finale", e del suo rapporto con alcuni concorrenti, in particolare con l'ex attrice di Vivere e Vittorio, che ha definito "un grande amico e una persona leale", con il quale potrebbe partecipare a Pechino Express, se mai glielo chiedessero.

Riferendosi a Beatrice Luzzi, sembra che anche lei non abbia ancora risposto a uno dei suoi messaggi, ha affermato: "Sono innamorato di Bea, mi piace tantissimo come persona e perché dice quello che pensa, poi sta a te capire come affrontarla. Penso di averla capita".