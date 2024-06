Grande Fratello, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi mano nella mano a Jesolo: pace fatta

La crisi tra Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti del Grande Fratello è durata poco. Dopo la bagarre provocata dal comunicato dell'imprenditore laziale in cui annunciava la fine della relazione con l'ex tentatrice, accusandola di tradimento, i due si sarebbero definitivamente chiariti. Un video mostrato da Radio Marte, durante la trasmissione 'Gente di Marte', li ritrae mentre camminano mano nella mano.

La breve crisi tra Sergio e Greta del Grande Fratello

Alcuni giorni fa, Alessandro Rosica, dal suo profilo Instagram, aveva anticipato che tra i due ex gieffini era in corso un chiarimento. L'esperto di gossip, noto come Investigatore Social, aveva scritto sul suo profilo Instagram: "Per ora non si sa altro. Ma sicuramente stanno pensando se ricominciare o chiudere per sempre".

Nel frattempo, alcuni follower di Greta e Sergio avevano segnalato la presenza contemporanea dei due a Jesolo. Proprio nella cittadina veneta, gli ex gieffini sono stati visti mano nella mano. Il video, mandato in onda su Radio Marte da Gabriele Parpiglia e Deianira Marzano, è inequivocabile: i "sergetti", come si chiamano i fan della coppia, possono tirare un sospiro di sollievo, i loro beniamini sono di nuovo insieme.

Sergio e Greta nel giardino del Grande Fratello

Le accuse di tradimento e la replica dell'ex tentatrice

Sul ritorno di fiamma tra Sergio e Greta, che si sono conosciuti e fidanzati durante l'ultima edizione del Grande Fratello, ci avrebbero scommesso in pochi. Il post in cui lui annunciava la rottura del fidanzamento era stato chiaro: "Credo che la mia immagine di gentleman - e non mi vergogno a sottolinearlo - sia servita a ripulire la sua, troppo spesso (e forse anche a ragione) messa in discussione da un pubblico sinceramente più attento di me", aveva scritto nelle sue storie di Instagram.

E poi l'accusa di infedeltà nei confronti dell'ex tentatrice: "Forse si può anche perdonare un tradimento, ma bisogna avere la lealtà di ammetterlo e tentare di giustificarlo quando si viene inequivocabilmente scoperti." Nel post successivo, Sergio aveva scritto di essere stato frainteso, non si riferiva a un tradimento fisico, ma in pochi gli avevano creduto.

Greta Rossetti, da parte sua, aveva sempre respinto queste accuse. "Quanto accaduto oggi preferisco per il momento tenerlo per me. Le parole hanno un peso e prima di usarle bisogna stare attenti perché è facile travisarle. Resta il fatto che i motivi del litigio resteranno, a mio avviso, privati. Ci tengo solo a precisare che non ho tradito nessuno e mai lo farei. Per il momento non aggiungerò altro perché io non sbaglio presa dalla rabbia", aveva replicato in una storia di Instagram.