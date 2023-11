Grande Fratello: Greta Rossetti su Angelica Baraldi: 'Le più gatte morte sono fidanzate, ora fuori dal caz.o'

Greta Rossetti continua ad usare i social per acquisire visibilità ora che Mirko Brunetti è all'interno della casa del Grande Fratello.

Gli spettatori del Grande Fratello non hanno ancora capito se Mirko Brunetti e Greta Rossetti siano ancora fidanzati, ma l'ex tentatrice continua a commentare il Grande Fratello sui social. Nelle ultime ore ha insultato Angelica Baraldi, colpevole di aver cercato di sedurre Mirko, secondo la sua opinione.

Il ritorno di Greta Rossetti nel cortile del Grande Fratello?

Greta Rossetti potrebbe aver trovato un modo per rientrare nella casa del Grande Fratello, magari nel cortile, aprendo la possibilità di un confronto con Angelica. Questo cortile è stato già teatro di un incontro tra Greta e Mirko, senza risolvere i loro problemi.

La reazione sui social durante la diretta

Greta è intervenuta sui social mentre assisteva in diretta a quello che succedeva al Grande Fratello, esprimendo il suo disappunto verso Angelica e definendola una "gatta morta". Ha dichiarato, inoltre, di essere senza parole e di sperare che lunedì sera Angelica abbandoni la casa più spiata d'Italia.

"Ragazzi sto guardando la diretta - ha esordito Greta - Comunque le ho sempre odiate da quando sono da piccola le gatte morte. Se vuoi una cosa dillo e non ti nascondere.Se ti nascondi sei una gatta morta. Io se voglio una cosa lo dico chiaro"

Grande Fratello, Greta Rossetti dopo la lettera di Perla Vatiero a Mirko Brunetti: "Che vinca sempre l'amore"

"Dietro ad ogni gatta morta c'è una.....non dico la parola.... viva. Sono senza parole. Quelle più gatte morte sono quelle fidanzate. Sono davvero senza parole ragazzi" e poi "fuori dal caz.o fuori dal caz.o proprio", ha aggiunto, augurandosi l'eliminazione di Angelica, finita al televoto eliminatorio insieme a Giampiero, Giuseppe e Giselda.

"Ma cosa sto sentendo. Mi state caricando, grazie per il vostro sostegno. Io ringrazio il cielo che la casa è a Roma e io sono lontana. Perché sono buona e cara ma quando parto nessuno mi ferma - ha detto dopo - A tutto c'è un limite. Tanto lunedì quella tornerà dal suo Rick". Greta ha mostrato anche alcuni commenti delle sue follower che la sostenevano.

I dubbi di Mirko sull'ex tentarice

Dopo l'incontro al Grande Fratello con Greta, e la successiva lettera di Perla, sua ex fidanzata, Mirko aveva espresso i suoi dubbi sul comportamento della ragazza con cui si era legato durante Temptation Island.

"Onestamente, a questo punto, traggo le mie conclusioni. Lei ha messo un muro, e quindi faccio due passi indietro. Ho fatto cose folli per lei, ho persino preso un aereo per vederla per tre ore", aveva detto.

"Mi sono già chiuso tanto quando è venuta qui e non mi ha dato nessuna risposta. Pensavo che quando è venuta qui mi dicesse altro", aveva aggiunto, lamentandosi anche dei continui messaggi social di Greta.