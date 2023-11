Grande Fratello: Alex Schwazer e Giampiero Mughini a rischio eliminazione, 5 concorrenti in nomination

Nella puntata del 2 novembre del Grande Fratello non ci sono state eliminazioni. Il meno votato dal pubblico è stato Alex Schwazer, che è ora direttamente in nomination per il televoto del 6 novembre, quando uno dei cinque nominati di ieri sera dovrà lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello.

In attesa del mese di dicembre, quando il Grande Fratello andrà in onda solo una volta alla settimana, il reality show continua a intrattenere il pubblico con due appuntamenti settimanali. Anche questa volta, la puntata del giovedì non ha portato all'eliminazione di nessun concorrente in nomination, limitandosi a stabilire la favorita del pubblico e il meno votato.

Beatrice ancora la favorita dal pubblico

Da quando è iniziato il Grande Fratello una sola concorrente è al comando, come direbbero i commentatori delle gare ciclistiche: Beatrice Luzzi.

La mancanza di energia degli altri partecipanti, evidenziata ieri da Alfonso Signorini, favorisce l'ascesa della regina di questa edizione del reality.

Grande Fratello: Beatrice Luzzi in un'immagine dell'edizione 2023

Lunedì scorso, quattro concorrenti erano finiti in nomination. Ecco le percentuali 'bulghere' che hanno visto il trionfo della Luzzi: Beatrice 58,2%, Fiordaliso 15,4%, Giselda 14,8% e Alex 11,6%. Nonostante il rammarico di Giampiero Mughini, l'atleta si troverà comunque alla nomination eliminatoria del prossimo lunedì.

Grande Fratello: una foto di Alex Schwazer

Le nomination e gli immuni della sedicesima puntata

Le nomination del 2 novembre hanno mandato al televoto eliminatorio cinque concorrenti, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Come suggerito da Alfonso Signorini, ma anche auspicato dal pubblico che commenta il reality su X, Cesara Buonamici ha dato l'immunità a Grecia Colmenares e Beatrice. "Io non mi faccio condizionare da nessuno", ha detto ironicamente la giornalista/opinionista.

Immuni

Fiordaliso

Anita

Paolo

Grecia

Beatrice

Nomination

Beatrice nomina Angelica

Anita nomina Giampiero

Fiordaliso nomina Giampiero

Paolo nomina Giampiero

Grecia nomina Giuseppe

Giselda nomina Giampiero

Giuseppe nomina Giampiero

Massimiliano nomina Giuseppe

Alex nomina Giampiero

Rosy nomina Giampiero

Ciro nomina Giampiero

Jill nomina Giampiero

Angelica nomina Giuseppe

Mirko nomina Giampiero

Vittorio nomina Giuseppe

Letizia nomina Giampiero

Giampiero nomina Giselda

Insieme ad Alex, al televoto eliminatorio sono finiti Giampiero, Giuseppe, Angelica e Giselda, Mughini ha pagato la frase offensiva rivolta ad Angelica. Lunedì sapremo chi tra i cinque nominati dovrà abbandonare la casa.