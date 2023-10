Grande Fratello, Mirko Brunetti ha scelto, Greta Rossetti è schifata dalle sue parole

Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, sembra che Mirko abbia preso una decisione riguardo al suo rapporto con Greta e Perla, la prima conosciuta a Temptation Island. La seconda è la sua ex fidanzata. Dopo le dichiarazioni di Mirko, Greta, come al solito, è intervenuta sui social per esprimere il suo pensiero.

Le parole di Mirko al Grande Fratello

Durante la quindicesima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha chiesto a Mirko come stava dopo aver ricevuto, nelle puntate precedenti, una visita da parte di Greta ed una lettera da Perla. Mirko, arrivato al Grande Fratello grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, ha detto che ad oggi prova molto affetto per Perla, mentre è deluso da Greta.

"Mi aspettavo da parte sua maggiore appoggio e delle risposte - ha spiegato Brunetti - Non so più cosa devo dimostrarle". Rispondendo al conduttore, inoltre, ha detto che ad oggi nella Casa non vorrebbe condividere il suo percorso con nessuna delle due donne, né con Greta, né con Perla, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Dopo la puntata, come scrive Biccy, Mirko ha continuato le sue riflessioni. Parlando di Greta ha detto: "Onestamente a questo punto traggo le mie conclusioni. Lei ha messo un muro e allora io faccio due passi indietro. Io per lei ho fatto cose folli, ho anche preso un aereo per vederla tre ore".

Mirko, inoltre, rivogendosi ad Angelica ha affermato: "Allora adesso dico basta. Io mi sono già chiuso tanto quando è venuta qui e non mi ha dato nessuna risposta. Lei è venuta qui e io pensavo mi dicesse altro. Ma poi sti messaggi sui social. Adesso ha detto che amo ancora Perla. Cosa penso di Perla? La verità, cioè che è stata una persona molto importante per me. Poi dopo quella lettera non posso dire nulla di brutto su Perla".

La reazione di Greta

Come era prevedibile, Greta è intervenuta sui social per farci sapere il suo pensiero, dicendosi schifata per il comportamento di Mirko e per quello che sta sentendo in questi giorni. "Ho cancellato tutte le storie e non parlerò più della questione perché mi fa letteralmente innervosire che vengano usati sfoghi miei, che faccio sul mio profilo, per strumentalizzare cose che non ho mai detto", ha scritto l'ex tentatrice.

E ancora "Forse non siete mai stati in crisi con la vostra persona, quindi non sapete cosa si prova. Sto vivendo periodi di alti e bassi in base alle immagini che vedo, a quello che sento e soprattutto agli sguardi e alle attenzioni in più che crescono. Voi certe cose non le vedete, io che conosco la mia persona sì. E arrivare alla consapevolezza che la persona che fino a una settimana fa ti professava amore è così confusa, credetemi ragazzi, che fa male".

"Avevo bisogno solo di dimostrazioni, ma qui sembra che si sia girato il problema ed è lui che chiede risposte. Nessuno gli ha detto di entrare là dentro se avesse voluto risposte e voleva vivermi lo faceva qui fuori - ha continuato Greta - Quindi, l'unico ad oggi a dovermi dimostrare è lui. Mi dispiace, ma sta facendo l'opposto, quindi non ditemi più 'Greta, vai a riprendertelo' perché Greta è schifata da quello che sta vedendo (e guardatevi i fuori onda per capire di cosa parlo).

E infine: "Con questo, ho smesso di parlare di Mirko e di quello che succederà nei prossimi giorni. Ricordatevi solo una cosa: la finta innamorata non sono stata io, che nonostante tutto ero qui. Vedrete e mi darete ragione".

Poco prima, Greta aveva pubblicato anche un apprezzamento su Vittorio, uno dei concorrenti del reality, elogiando la dolcezza e la purezza dell'ingegnere, aveva aggiunto: "Le delusioni aprono gli occhi e chiudono il cuore".

La Lettera di Perla

La lettera di Perla è stata letta giovedì 26 ottobre, la ragazza ha scritto al suo ex fidanzato: "Ciao Mirko, inutile dirti che ti seguo. Conoscendomi, sai che non faccio cose a caso, ti mando però questa lettera, perché tu sei dentro e non sai quello che succede fuori. Dopo la scorsa puntata, ho postato il famoso messaggio cancellato, perché sai che sono una persona chiara e sincera. Sono stata più volte tirata in ballo, come se fossi io la causa dei vostri problemi, spero vengano fuori le vere cause della vostra rottura".

"Ho visto che finalmente stai aprendo gli occhi - continua Perla - lasciati andare, racconta chi sei e chi sei stato in questi cinque anni. Non dimenticare tutto, abbiamo avuto progetti grandi, che nel bene e nel male ti hanno fatto crescere". E ancora "Ora è una persona diversa che ti sta parlando, più matura, che ti augura ogni bene"

"Ad oggi mi sono resa conto che il dolore non lo superi stando con un'altra persona. Tu sei stato l'amore più grande della mia vita e sei importante per me. In latino importante significa 'portare dentro', ed è proprio così: io ti porterò dentro di me", ha concluso Preta.