Grande Fratello, Greta Rossetti dopo la lettera di Perla Vatiero a Mirko Brunetti: “Che vinca sempre l'amore”

L'ultima puntata del Grande Fratello, quella trasmessa giovedì 26 ottobre, ha completato un altro tassello del triangolo amoroso composto da Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti, nato ne corso dell'ultima edizione di Temptation Island. Dopo la lettera scritta da Perla a Mirko ora è intervenuta Greta.

Mirko conteso da Greta e Perla

La relazione di cinque anni tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti ha trovato la sua conclusione definitiva a Temptation Island. In quel contesto, la coppia, già in crisi, ha deciso di separarsi, con l'imprenditore che ha abbandonato il programma insieme alla tentatrice Greta.

Da quel momento, le due donne si sono frequentemente lanciate frecciatine sui social, alimentando l'attenzione dei media. Questo scenario ha spinto Alfonso Signorini a invitare Mirko al Grande Fratello. Il neo-concorrente, da due settimane nella casa più osservata d'Italia, ha ricevuto la visita di Greta e una lettera da Perla.

La Lettera di Perla

La lettera di Perla è stata letta giovedì 26 ottobre, la ragazza ha scritto al suo ex fidanzato: "Ciao Mirko, inutile dirti che ti seguo. Conoscendomi, sai che non faccio cose a caso, ti mando però questa lettera, perché tu sei dentro e non sai quello che succede fuori. Dopo la scorsa puntata, ho postato il famoso messaggio cancellato, perché sai che sono una persona chiara e sincera. Sono stata più volte tirata in ballo, come se fossi io la causa dei vostri problemi, spero vengano fuori le vere cause della vostra rottura".

"Ho visto che finalmente stai aprendo gli occhi - continua Perla - lasciati andare, racconta chi sei e chi sei stato in questi cinque anni. Non dimenticare tutto, abbiamo avuto progetti grandi, che nel bene e nel male ti hanno fatto crescere". E ancora "Ora è una persona diversa che ti sta parlando, più matura, che ti augura ogni bene. Ad oggi mi sono resa conto che il dolore non lo superi stando con un'altra persona. Tu sei stato l'amore più grande della mia vita e sei importante per me. In latino importante significa 'portare dentro', ed è proprio così: io ti porterò dentro di me", come si vede nella clip di Mediaset Infinity.

La replica di Greta

Subito dopo, come da copione, è arrivata la replica di Greta, nelle storie di Instagram l'ex tentatrice ha scritto: "Mi è stato detto che io sono andata in puntata per fare i teatrini, ma un conto è discutere di un sentimento reale e un conto è aggrapparsi ad una relazione terminata cinque mesi fa per fare hype".

Questo messaggio è stato cancellato dopo qualche minuto, sostituito da una riflessione diversa: "Capisco che quando ci sono pochi argomenti si debbano inventare, lo screen da me pubblicato è stato precedente alla puntata quindi chiedo gentilmente di non usare mie storie per creare notizie perché io non ho mai replicato alla vicenda successa ieri in tv e non ho intenzione di farlo in quanto non ho niente da dire...Sono abituata a vivere le relazioni in modo diverso, so cosa voglio a fianco e so chi merito a fianco e sopratutto so cosa non voglio, il resto lo lascio fare agli altri. Con me o senza di me comunque vada che vinca sempre l'amore e la sincerità con se stessi. Baci".