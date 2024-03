Grande Fratello: Greta incontra la Madre 'A Sergio non voglio vederlo a casa prima di un anno'

Greta ha incontrato nel giardino del Grande Fratello sua madre che non ha ripetuto in diretta le parole usate sui social contro Sergio

Greta Rossetti durante la puntata del 14 marzo ha incontrato la madre nella casa del Grande Fratello, nonostante le premesse la signora Marcella non ha ripetuto le dure parole usate da lei e suo figlio sui social contro Sergio. Mamma Marcella, comunque, ha chiesto alla figlia di andarci piano.

Il rapporto tra Sergio e Greta

L'incontro tra Greta e sua madre, annunciato nelle anticipazioni del programma, era molto temuto dai fan di Greta e Sergio, le premesse erano pessime.

Nei giorni scorsi,sui social, i familiari di Greta si erano scatenati contro l'interesse amoroso della ragazza. Sergio era stato accusato di aver manipolato Greta. Il fratello della gieffina era andato oltre parlando di lavaggio del cervello subito da Greta e definendo il D'Ottavi un "mezzo uomo".

Ieri la madre di Greta è arrivata nel giardino della Casa per una sorpresa a sua figlia, poco prima l'ex tentatrice aveva detto di Sergio: "Mi dà molta sicurezza ed è una cosa di cui ho tanto bisogno in questa fase della mia vita".

La madre di Greta, dopo aver parlato di un episodio legato all'infanzia di sua figlia, ha chiesto alla ragazza di avere più rispetto per se stessa. Poi ha aggiunto "Io ho fatto un casino fuori, non mi vergogno a dirlo, perché fuori tu vedi un'altra cosa", forse riferendosi alle parole usate sui social.

Greta incontra sua madre al Grande Fratello

"Ho visto che chiedevi il mio parere, però, non potevo entrare qui e dirti no - ha continuato - non me la sono sentita perché ti vedo felice, io non voglio conoscere nessuno, perché poi a me fa male il cuore".

Quando è arrivato Sergio in giardino, la signora ha confessato di non aver accettato il rapporto tra lui e Greta "Mi sei sembrato manipolatore, che ti avvicinassi a lei solo per strategia".

Infine, prima di salutare Greta, le ha chiesto di andarci piano "Sergio in casa non voglio vederlo prima di un anno. Devi fare le cose con calma. Non è che adesso vai all'Isola dei Famosi e incontri un altro?", usando le stesse parole che spesso scrivono gli hater di Greta sui social.