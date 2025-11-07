Grande Fratello, scoppia la lite tra Mattia Scudieri e Grazia Kendi: "Non ha tatto né delicatezza"

Giornata ad alta tensione nella Casa del Grande Fratello. Ieri sera, una busta rossa recapitata ai concorrenti ha scatenato molta tensione: al suo interno c'erano dei ritagli di giornale riguardanti un post condiviso da Carlotta Vendemmia, la fidanzata di Mattia Scudieri. Il messaggio lasciava intendere che la ragazza, stanca della crescente vicinanza del suo compagno alla coinquilina Grazia Kendi, stesse valutando la possibilità di chiudere la relazione.

Le dinamiche esterne alla Casa

L'annuncio ha scosso profondamente l'atmosfera nel loft dei Lumina Studios. Le acque si sono immediatamente agitate, e tra i due principali "sospettati" di questo presunto flirt è scoppiato un acceso confronto. Proprio come era già successo con Valentina, anche stavolta le dinamiche più esplosive sono arrivate dall'esterno, mettendo in discussione un legame che fino a ieri i due gieffini, in pubblico, avevano sempre descritto come una semplice e bellissima amicizia.

Del resto, la stessa Grazia aveva ammesso in un momento di confidenza di provare qualcosa per Mattia: "Non è colpa mia se ho una cotta per qualcuno. È una cosa sbagliata, ma non la controllo. Sto cercando di evitare, anche se non vorrei. Non voglio che quella ragazza a casa pensi male di me."

Giulia Soponariu

Poco dopo la lettura della busta rossa per Mattia, Carlotta è tornata sui social per smentire di aver lasciato il suo fidanzato, cercando di calmare le voci che stavano impazzando. Nel frattempo, Grazia ha chiarito di non voler essere coinvolta in una rottura che non le appartiene, ne voleva assumere il ruolo di "terza incomoda" in un triangolo amoroso mai realmente esistito.

Tuttavia, quando Giulia Soponariu ha riportato alcune indiscrezioni circolate in Casa su Grazia, la gieffina ha deciso di affrontare la situazione di petto, andando a parlare direttamente con Mattia. Da lì è nato uno scontro acceso, in cui entrambi hanno espresso nervosismo e frustrazione.

Lo scontro tra Mattia e Grazia

Dopo aver sentito le voci riportate da Giulia, Grazia Kendi ha raggiunto Mattia in camera per un chiarimento. Il gieffino, già provato dall'idea di poter aver perso la fidanzata senza poterle parlare, ha reagito male alle insinuazioni. "Hai parlato con tutti tranne che con me", ha esordito Grazia, spiegando di voler soltanto chiarire la sua posizione e capire come stesse lui. Ma Mattia, esasperato, ha ribattuto duramente:

"Abbiamo parlato quando sei venuta in camera. Dopo non ho detto nulla su di te a Giulia. Se hai capito male, è un problema tuo. È inutile che ti metti in mezzo! Se ho parlato, ho parlato della mia situazione. Il tuo nome da me non è mai uscito. Mi sembra tutto esagerato e in questo momento mi dà solo fastidio. Io ti ho difesa, quindi stai al tuo posto," e poi ha aggiunto: "Non ti ho cacciato quando sei venuta a parlarmi!"

Grazia, ferita dal tono, gli ha ricordato: "Mi hai girato la faccia e sei andato a parlare con gli altri". A quel punto Mattia ha perso la calma: "Sono io quello che sta male, sono io quello coinvolto! Che c'entri tu?". La gieffina ha replicato di sentirsi tirata in causa, visto che negli articoli si parlava proprio del loro rapporto. Mattia però ha precisato di non attribuirle alcuna colpa, pur rimproverandole di non aver avuto la sensibilità giusta nel momento più delicato: "Non hai né tatto né delicatezza. Se la comunicazione non è chiara, non posso farci niente."

Il confronto si è concluso con l'ennesima frecciata di Grazia: "Vai a divertirti con gli altri". La situazione nella Casa resta tesa: la coppia formata da Mattia e Carlotta sembra appesa a un filo, mentre il rapporto tra Mattia e Grazia, fino a poco tempo fa amichevole e complice, rischia ora di spezzarsi definitivamente.