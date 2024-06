Grande Fratello: Beatrice Luzzi organizza un raduno con i fan: ecco dove e quando

Durante i mesi passati nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha ricevuto un grande sostegno da parte dei suoi fan. L'attrice ha sempre dichiarato che, una volta terminato il programma, le sarebbe piaciuto incontrarli. Ora quel desiderio si è concretizzato: Beatrice ha stabilito una data e una location per salutare da vicino i suoi follower.

Il desiderio di incontrare i fan: un progetto realizzato

L'incontro si chiamerà Raduno di briciole perché, come si legge nel comunicato, "è il nome d'infanzia di Beatrice, quello con cui ha firmato la lettera al suo babbo". Il meeting si terrà a Roma presso Le Formiche LAB, in via Vitorchiano n° 42. Il costo dell'evento è di 30 euro, IVA inclusa.

Il prezzo del biglietto comprende "cibo, open bar, giochi, gadget e musica". Durante l'incontro, che si terrà dalle 13:00 alle 17:00, "i singoli estimatori avranno la possibilità di raccontare, nei limiti del tempo a disposizione, la propria storia a tutti: di cos'è stata artefice Bea nella loro vita? Cos'ha rappresentato?".

Beatrice Luzzi con i figli al Grande Fratello

Sono ammessi anche fan di altri concorrenti del Grande Fratello perché, come spiegato: "Gli scopi di questo raduno sono principalmente due: la volontà di Bea di ricambiare i suoi numerosi fan del loro affetto e supporto, dando loro voce, e la sentita necessità di Bea di far cessare inutili divisioni tra fandom", nonostante Giuseppe Garibaldi l'abbia dovuta difendere dagli attacchi degli ex gieffini.

L'incontro ha suscitato molto entusiasmo tra i fan dell'attrice. "Non vedo l'ora Bea che arrivi il 30!" e "Verrei ad abbracciarti forte, grazie per tutto l'impegno che ci stai mettendo, si vede quanto ci tieni! Sei bellissima, ti voglio bene", sono alcuni dei commenti apparsi sotto il video condiviso dall'attrice sui social.

Naturalmente, non sono mancate le critiche: molti si aspettavano che l'incontro fosse gratuito, considerando le spese sostenute dai fan per inviare aerei di supporto durante l'avventura di Beatrice Luzzi al Grande Fratello. "Dimmi che non stai facendo pagare la gente che vuole solo venire a vederti", ha scritto un utente su X.