Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi: 'La nostra magia è incancellabile'

In vista della fase finale del Grande Fratello, potrebbe esserci un tentativo di riavvicinamento di Giuseppe Garibaldi nei confronti di Beatrice Luzzi, già finalista dello show. Recentemente, Giuseppe ha rivelato a Letizia Petris alcune parole che Beatrice gli avrebbe confidato lontano dai microfoni.

Possibile riavvicinamento tra Giuseppe e Beatrice Luzzi

Giuseppe Garibaldi ha perso la sua Anita, il bidello calabro e la Olivieri sono sempre più lontani. Forse per questo motivo, il gieffino sta riflettendo sul suo legame con Beatrice Luzzi, con cui ha avuto una breve relazione all'inizio del Grande Fratello.

Grande Fratello: Confessioni a Letizia

Ultimamente, Giuseppe ha confidato a Letizia Petris alcune frasi che Beatrice avrebbe pronunciato senza il microfono o quando le telecamere di Mediaset Extra si spengono alle 2 di notte. "Per il mio compleanno mi ha scritto che la nostra è stata una magia incancellabile. Lei mi piace, è una bella donna dentro e fuori. Alla fine ha quegli spigoli che conosciamo. Poi quando sono stato male la prima volta l'ho pensata molto", ha raccontato Giuseppe, come riportato da Biccy.

Giuseppe Garibaldi ha lasciato due volte la Casa del Grande Fratello per motivi di salute, la prima volta il concorrente è anche svenuto, provocando il panico tra i suoi coinquilini. Parlando con Letizia, ha rivelato di aver riflettuto molto sul suo rapporto con Beatrice durante i giorni trascorsi in ospedale.

Secondo quanto riferito da Garibaldi, Beatrice gli avrebbe sussurrato senza microfono, quando è tornato nella Casa per la seconda volta: "Mi prenderò più cura di te". Giuseppe avrebbe risposto: "Fallo e non ti fare troppi problemi, non pensare al resto, è l'ultimo mese, non ci siamo parlati per un pò".

Giuseppe e Beatrice: riavvicinamento in vista al Grande Fratello?

"Quando lei è rientrata dopo che è uscita io volevo ricominciare dall'inizio", ha affermato Giuseppe, riferendosi a quando Beatrice ha lasciato la Casa per la morte del padre. "Oggi non l'ho vista, poi ho notato che non stava bene e ha anche pianto. Quando l'ho vista piangere mi è dispiaciuto troppo. Alla fine è una donna, una mamma, ha dei figli a casa, è una lavoratrice. Ha il suo carattere è vero, ma non mi interessa. Quando provi del bene tutto passa", ha continuato Garibaldi.

I due concorrenti hanno parlato sulle scalette del giardino. Giuseppe ha concluso dicendo a Letizia: "Quando tengo a qualcuno sono pronto ad andare avanti" e ancora "Io ho sbagliato, non volendo ho detto delle cose, anche se relative al gioco era sbagliato. Ho chiesto scusa. Quando ho sbagliato l'ho sempre capito. Ho avuto alcuni comportamenti che non andavano bene e mi sono scusato".

Questa confessione, fatta a poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, difficilmente sarà ignorata da parte di Alfonso Signorini e degli autori dello show.