Grande Fratello - Anita e Garibaldi, litigi e lacrime nella notte: 'Non mi parlare più'

Dopo puntata infuocata nella Casa del Grande Fratello, Giuseppe ha rimproverato Anita per alcune sue dichiarazioni in diretta, accusandola di aver insinuato che ci fosse qualcosa di più tra loro due. Anita, a sua volta, ha biasimato Giuseppe per alcuni commenti riguardanti il suo rapporto con Alessio.

Fine di un'amicizia al Grande Fratello?

La quarantesima puntata del Grande Fratello ha segnato la possibile fine dell'amicizia tra Giuseppe e Anita, un legame che fino a poco tempo fa sembrava indissolubile. Durante la serata, alcune clip hanno alimentato ulteriori tensioni tra i due concorrenti.

Anita ha manifestato il suo disagio riguardo alla gelosia di Giuseppe, il quale non approva il suo avvicinamento a Sergio e Alessio. Inoltre, c'è chi ipotizza che Garibaldi si sia infatuato di Olivieri, come ha detto anche Massimiliano Varrese.

"Non credo che sia innamorato di me, ma forse è confuso. Trovo giustificabile che sia geloso di Alessio, sono molto simili e giocosi", ha dichiarato Anita. D'altra parte, Giuseppe ha notato una reciproca simpatia tra Alessio e Anita, temendo che la sua amica, fidanzata con Edoardo, possa commettere un errore ha cercato di proteggerla.

Grande Fratello: Le tensioni tra Letizia e Paolo coinvolgono Giuseppe e Federico

Il confronto tra Anita e Giuseppe

Al termine della diretta, Giuseppe ha cercato un confronto con Anita, che però lo ha respinto fermamente. Giuseppe le ha rimproverato di averlo definito possessivo e geloso, sostenendo che la loro amicizia si stesse trasformando in amore.

Anita ha litigato con Giuseppe nel dopo puntata del Grande Fratello

Anita, al contrario, ha ribadito di aver già affrontato le questioni sollevate in puntata direttamente con Giuseppe, esprimendo il desiderio di evitare ulteriori conflitti: "Sono stanca, voglio concludere il mio percorso serenamente, senza ulteriori disturbi. Non voglio più parlare con te".

E poi: "Io non ho bisogno di te per vivere, qui avrei fatto il mio percorso anche senza di te. Non sei indispensabile nella mia vita. Ho vissuto 26 anni senza di te", ha concluso Anita prima di allontanarsi.

Successivamente, Giuseppe, visibilmente provato, è scoppiato in lacrime, trovando conforto in Simona: "Sei un ragazzo d'oro, non lasciarti influenzare dalle sue parole", ha cercato di consolarlo la Tagli. Federico, poi, si è unito a loro, consigliandogli di sfogarsi: "Se ti fa male, è perché ci tieni", gli ha spiegato il modello.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity un momento del litigio tra Anita e Giuseppe.