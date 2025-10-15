Grande Fratello, Omer Elomari si è sentito male: la reazione dei concorrenti e la decisione della regia

Omer Elomari, il concorrente siriano del Grande Fratello, è svenuto sotto gli occhi dei suoi compagni di gioco: la regia ha ritenuto opportuno oscurare la diretta. Come sta adesso?

Attimi di panico al Grande Fratello a cavallo tra ieri sera e la notte: Omer Elomari, il concorrente d'origine siriana, ha accusato un malore ed è svenuto. Gli altri concorrenti presenti, pur presi dal panico, hanno provato in tutti i modi ad aiutarlo: Francesca è corsa a chiamare Domenico, che era in bagno, per sollevare Omer e nel frattempo allertare il medico.

Il Grande Fratello interrompe la diretta per lo svenimento di Omer

Omer Elomari

Nelle clip pubblicate via social che precedono il momento in cui il concorrente siriano si è accasciato a terra si sente solo la voce di Francesca, la romana di 43 anni, chiedere aiuto Domenico D'Alterio, che in quel momento era in bagno, davanti allo specchio con Grazia.

"Domenico, corri. Omer si sente male, c'è da tirarlo su. Corri!": le immagini successive hanno mostrato l'operaio di Scampia dirigersi correndo verso il coinquilino.

La regia a questo punto ha staccato per circa 10 minuti, per permettere agli altri concorrenti di capire cosa fosse successo ma soprattutto per permettere l'intervento del personale medico.

Dopo le visite, Omer è rientrato nella casa del Grande Fratello e ad attenderlo, alla porta, ha trovato Matteo. Non sappiamo cosa si siano detti, ma l'ex pugile si è sentito in dovere di avvisare gli altri che il gioco dei cuscini è ufficialmente solo un ricordo: "Finita la guerra dei cuscini. Dopo quello che han detto, è finita la guerra dei cuscini".

Dalle prime ricostruzioni, sembra che Omer avesse lamentato giramenti di testa e pressione bassa fin dalla mattina, ma non si è ancora capito quale potrebbe essere la diretta relazione tra le cuscinate e il malore.

Chi è Omer, il concorrente siriano protagonista della terza puntata

Omer Elomari

Vive in Italia da un anno, in Valtellina, ma le origini di Omer Elomari sono lontane: è nato a Damasco 26 anni fa da genitori entrambi siriani, ma, come troppi, è stato costretto a lasciare il suo Paese a 15 anni, quando le bombe della guerra hanno distrutto la sua come moltissime altre case.

Fuggito con la famiglia in Turchia, un anno fa ha deciso di cambiare rotta e di trasferirsi in Italia, dove lavora come consulente finanziario.

Finito in nomination alla seconda puntata, nella seconda settimana di permanenza nella casa si è reso protagonista di una brutta lite con Matteo "Jonas", apparentemente nata da una pizza, alimentata in realtà da due modi completamente diversi di porsi e di pensare. Incalzati dalle ramanzine degli opinionisti, nel corso dell'ultima dirette i due hanno però stabilito una tregua. Durerà?