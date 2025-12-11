Grande Fratello, Giulia: "Mattia mi ha buttato sul letto e poi.... ", Grazia le fa una scenata di gelosia

Mattia Scudieri e Carlotta Vendemmia si sono lasciati, ma gli ex coinquilini del Grande Fratello non sanno che il concorrente siciliano è tornato single. Nel frattempo, ai Lumina Studios, Grazia Kendi ha mostrato un piccolo momento di gelosia nei confronti di Giulia, protagonista di uno scherzo centrato proprio su Mattia.

Lo scherzo di Giulia che scatena la gelosia di Grazia

Nonostante sia uscito da dieci giorni, dentro la Casa, il nome di Mattia continua a creare tensione. In particolare, per Grazia Kendi, il rapporto con lui resta un tema delicato. Tra i due c'è sempre stata una forte amicizia, o forse un'attrazione, e nelle ultime ore Grazia ha mostrato di essere ancora presa dall'ex coinquilino, manifestando gelosia per le attenzioni che gli altri potrebbero rivolgergli.

Durante una conversazione, Giulia Soponariu ha fatto uno scherzo, fingendo di aver avuto un momento di intimità con Mattia. La prima finalista di questa edizione del reality ha raccontato divertita di essere stata una volta nella stanza del capitano insieme a lui, descrivendo la scena con tono ironico.

Giulia Soponariu

"Mi ha buttata sul letto, mi ha presa sulla schiena, mi ha portato lì e mi ha fatto vedere il bagno. Mattia è un bel ragazzo, non ho mai detto di no." Tutti hanno capito che si trattava di uno scherzo, tranne Grazia, che ha respinto l'abbraccio di pace di Giulia e ha ammesso apertamente di essere molto gelosa di Mattia. Molti coinquilini hanno trovato eccessiva la sua reazione.

La rottura tra Mattia e Carlotta

La giornata di ieri ha segnato la fine definitiva della relazione tra Mattia e Carlotta, una storia durata due anni e già messa alla prova dall'esperienza di lui nella Casa del Grande Fratello. L'eliminazione di Mattia a un passo dalla semifinale non ha placato le tensioni nate durante il reality: le settimane sotto i riflettori hanno fatto emergere fragilità e incomprensioni che, una volta fuori, sono diventate insostenibili.

La situazione è precipitata quando, poche ore prima dell'annuncio ufficiale della rottura, Scudieri aveva parlato in un'intervista del rapporto con Carlotta, definendolo "in pausa" e lasciando intendere che un chiarimento fosse ancora possibile. La risposta di Carlotta Vendemmia, arrivata subito dopo sui social, ha però chiarito ogni dubbio: "Non esiste alcuno stand-by. La relazione è finita, e sono stata io a chiuderla." Carlotta ha poi parlato di comportamenti ambigui, dinamiche create per compiacere il pubblico e mancanza di rispetto, chiedendo che la vicenda non venisse ulteriormente analizzata per tutelare la sua privacy.