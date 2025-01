Grande Fratello, Giglio smaschera Lorenzo: “Ecco perchè è stato aggressivo con Helena” e su Javier…

Dopo la ventitreesima puntata del Grande Fratello di ieri sera, Giglio si è preso un momento per riflettere sugli eventi accaduti, concentrandosi in particolare sul confronto tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. L'hair stylist non ha esitato a criticare il suo coinquilino, accusandolo di non essere stato sufficientemente galante nei confronti della modella brasiliana.

Le analisi sul comportamento di Lorenzo Spolverato

Chiacchierando con Stefania Orlando sul divano del salone, Giglio ha ricordato un episodio di qualche giorno fa, quando il modello milanese, dopo aver litigato con Shaila Gatta, si sarebbe avvicinato a Helena con l'intento di far ingelosire l'ex velina."Poteva essere più galante con Helena Prestes, anche perché la settimana scorsa, quando ha litigato con Shaila, si è avvicinato a lei un po' per farla ingelosire...", sono state le parole del concorrente emiliano.

Giglio ha inoltre dipinto Lorenzo come una persona che tende a diventare aggressiva quando si trova di fronte a una verità che lo mette in difficoltà: "Lorenzo diventa aggressivo quando davanti ha la ragione...". Continuando la conversazione con Stefania Orlando, che poco prima aveva discusso con Eva Grimaldi, Giglio ha anche evidenziato quella che, a suo dire, è un'incoerenza di Lorenzo.

Stefania Orlando ieri ha ascoltato lo sfogo di Giglio

Secondo Luca Giglioli, Lorenzo si contraddice nelle sue critiche verso Javier Martinez, accusandolo di essere troppo amichevole con tutti i concorrenti. Tuttavia, l'identico comportamento viene adottato dallo stesso Giglio, senza mai ricevere osservazioni simili: "La cosa che critica a Javier, che va d'accordo con tutti. Io faccio uguale, ma a me non lo dice". Giglio ritiene di aver capito il motivo per cui Lorenzo, agisce in questo modo.

Questa disparità è legata al fatto che Lorenzo, che ieri ha incontrato il guru della moda, percepisce Javier come il suo principale rivale nel programma: "In lui ha individuato il suo acerrimo nemico per il gioco". Le osservazioni di Giglio sono state ascoltate con attenzione da Stefania Orlando che le ha in gran parte condivise.