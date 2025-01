Grande Fratello: Stefania Orlando e Eva Grimaldi salvano la serata, nove concorrenti in nomination

Una puntata noiosa del programma di Alfonso Signorini è stata salvata dallo scontro delle due over del programma che hanno dato una prova di come si litiga nei reality.

La puntata di ieri del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, sembrava destinata a passare inosservata, caratterizzata da dinamiche fiacche e argomenti poco coinvolgenti. Tuttavia, il ventitreesimo appuntamento ha preso una svolta inaspettata grazie allo scontro tra Stefania Orlando e Eva Grimaldi, che hanno mostrato ai coinquilini come si litiga in un reality show. Le nomination coinvolgono nove concorrenti che sono a rischio eliminazione.

Lite furiosa tra Stefania ed Eva

La serata ha preso una piega movimentata durante la catena di salvataggio dopo che Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso, i due preferiti dal pubblico, avevano mandato Bernardo al televoto. Tra le tensioni più accese, la lite furiosa tra Stefania Orlando ed Eva Grimaldi. Il motivo del litigio? Eva ha scelto di salvare Alfonso anziché Stefania, scatenando la delusione e l'ira di quest'ultima. La Orlando non ha esitato a definire Eva "falsa", accusandola di poca lealtà

"Pensavo fossi più leale", ha dichiarato Stefania, provocando una reazione immediata di Eva, che ha cercato di difendersi: "Ho voluto dare una possibilità a una persona più giovane", ha spiegato, ma la sua motivazione non ha convinto Stefania, che ha ribattuto: "Ti stai arrampicando sugli specchi. Se volevi dare spazio ai giovani, non dovevi venire al Grande Fratello."

Bernardo Cherubini è tra i concorrenti in nomination

Le accuse non si sono fermate qui: Eva ha ammesso di essersi sentita gelosa del rapporto tra Stefania e Luca, scatenando ulteriori tensioni. Stefania ha sentenziato: "Avevo una vipera dentro il letto", mentre Eva, visibilmente provata, ha cercato di placare gli animi: "Pagherò le conseguenze, ma è un gioco e lo faccio come voglio io". Solo durante le nomination le due sembrano aver trovato un momentaneo punto di tregua, ma i rancori restano

Immuni e nomination

In una puntata priva di eliminazioni dirette, il pubblico ha decretato i propri preferiti al televoto: Lorenzo Spolverato (57%) e Amanda Lecciso (27%), che si sono aggiudicati l'immunità superando Bernardo (14%) e Maxime (2%). In virtù della loro posizione privilegiata, Lorenzo e Amanda hanno scelto di mandare Bernardo direttamente al televoto per metterlo alla prova.

Con Bernardo già al televoto, gli altri concorrenti si sono sfidati in una catena di salvataggio, che ha portato alla nomina di Maxime come secondo candidato al televoto. Giglio e Mariavittoria sono stati gli immuni della Casa, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi hanno scelto Tommaso e Luca. Il televoto settimanale, aperto in positivo con la domanda "Chi vuoi salvare?", vede coinvolti ben 9 concorrenti: Alfonso, Bernardo, Emanuele, Eva, Javier, Maxime, Pamela, Stefania e Zeudi.

Javier nomina Shaila

nomina Shaila Pamela nomina Emanuele

nomina Emanuele Alfonso nomina Stefania

nomina Stefania Stefania nomina Eva

nomina Eva Bernardo nomina Eva

nomina Eva Shaila nomina Javier

nomina Javier Chiara nomina Stefania

nomina Stefania Emanuele nomina Zeudi

nomina Zeudi Eva nomina Emanuele

nomina Emanuele Ilaria nomina Emanuele

nomina Emanuele Zeudi nomina Emanuele

nomina Emanuele Maxime nomina Zeudi

nomina Zeudi Lorenzo nomina Javier

nomina Javier Luca nomina Pamela

nomina Pamela Mariavittoria nomina Alfonso

nomina Alfonso Giglio nomina Emanuele

nomina Emanuele Tommaso nomina Alfonso

nomina Alfonso Amanda nomina Pamela

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: la lite tra Eva Grimaldi e Stefania Orlando.