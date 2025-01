Grande Fratello, Helena Prestes torna nella Casa e affronta Lorenzo Spolverato: "Sei cattivo e giochi sporco"

Uno dei pochi momenti interessanti della ventitreesima puntata del Grande Fratello è stato l'incontro tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, non tanto per i contenuti ma per il ritorno della modella brasiliana dopo la contestatissima eliminazione di lunedì scorso. L'ingresso di Helena è stato anticipato dalla visione di una clip che ha ripercorso il complesso rapporto tra i due ex concorrenti.

Lo scontro tra Helena e Lorenzo

Appena rimasti soli nel salone della Casa, Spolverato ha esordito con parole dirette: "Nell'ultimo periodo sei diventata un peso per me". Da lì, è iniziato un acceso confronto. Helena non ha perso tempo e ha risposto con durezza: "Tu dici le bugie a te stesso. Hai sempre giocato con me, racconti falsità per convenienza e manipoli tutti, anche Shaila. Ami solo te stesso. Sei cattivo e giochi sporco", ha dichiarato la modella brasiliana, visibilmente infastidita.

Lorenzo ha provato a ribattere, definendo infondate le accuse e chiedendo prove: "Con te è sempre così, non ascolti. Dimmi quali sono le prove che dimostrano che io sono un manipolatore". Helena, che in questi giorni ha potuto vedere le clip condivise sui social, ha fatto riferimento anche alle parole dette da Lorenzo al Gran Hermano: "Io con Helena ho giocato", ma non ha avuto il sostegno della regia che, guarda caso, non ha mandato in onda questi dialoghi.

Le parole delle opinioniste

Beatrice Luzzi è intervenuta, sottolineando come Lorenzo abbia ferito Helena nominandola dopo essersi riavvicinato a lei durante una crisi con Shaila: "Quella nomination è stata una coltellata", ha detto, pur riconoscendo che Lorenzo non avesse colpe per non aver contraccambiato i sentimenti della modella. Cesara Buonamici, invece, ha espresso dubbi sulla sincerità del rapporto iniziale tra i due: "Mi sono sempre chiesta se la vostra passione fosse autentica o se qualcuno stesse usando l'altro".

Nel tentativo di spiegarsi, Lorenzo ha ammesso che, inizialmente, c'era attrazione tra loro, ma i sentimenti non si sono mai trasformati in amore "Non ho mai giocato con te, Helena. Ti ho sempre voluto bene, ma quando ho capito che il tuo sentimento era forte, sono cambiato. Non ero innamorato e non lo sono mai stato". La brasiliana ha concluso con una dichiarazione definitiva: "Il tempo è prezioso e con te non voglio perderlo più. Ora è tutto chiaro: per me sei un capitolo chiuso".

