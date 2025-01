Grande Fratello, Saro Mattia Taranto a Lorenzo Spolverato: “Mi hai baciato”, ma lui nega

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha introdotto un argomento scottante che ruota attorno a Lorenzo Spolverato, uno dei concorrenti più chiacchierati della Casa, e Saro Mattia Taranto, il cosidetto 'guru della moda'. Il tema? Un presunto bacio passionale tra i due, che Lorenzo ha sempre negato con fermezza.

Il confronto tra Lorenzo e Saro

Prima dell'ingresso del fashion stylist, Signorini ha deciso di preparare il terreno confrontandosi con Shaila Gatta, fidanzata di Lorenzo, nella Mistery Room. Alla visione di una clip introduttiva, Shaila si è mostrata tranquilla: "Io ti posso assicurare, penso che non sia gay. Quando mi vede qualcosa funziona. A prescindere da questo, io mi baso su quello che vivo qui". Tuttavia, il conduttore ha rincarato la dose, mostrando un'intervista in cui Saro racconta nei dettagli il presunto bacio con Lorenzo. Ma Shaila non si è scomposta: "Magari questo ragazzo l'ha inventato".

Il momento clou della serata è stato il faccia a faccia tra Lorenzo e Saro. Il "guru della moda" ha raccontato di aver trascorso una serata con Lorenzo durante la quale sarebbe scattato un bacio appassionato: "Ti ho accompagnato a casa e, poco prima che scendessi dall'auto, mi hai baciato. Non un bacio normale, ma passionale".

Saro e Lorenzo nel cortiletto

Lorenzo, però, ha negato categoricamente la versione dello stilista: "Non c'è stato niente. È tutto un teatrino. Perché dovrei negarlo? Non ho niente da nascondere". Il gieffino ha anche ironizzato sull'autoproclamato titolo di "guru della moda", ridendo: "Ma sei tu il guru della moda? Mi viene da ridere, sembra una barzelletta".

Le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici non hanno risparmiato domande taglienti a Saro. Beatrice ha chiesto: "Se c'era tanta chimica, perché non c'è stata una seconda volta?", mentre Cesara ha insinuato che Saro fosse lì per vanità e visibilità. Saro ha spiegato di aver voluto lanciare un messaggio di libertà e autenticità, sostenendo: "Sarebbe stato bello se tu avessi ammesso il bacio, anche solo per dire che non ti era piaciuto". Lorenzo, tuttavia, è rimasto irremovibile: "Il messaggio è giusto, ma non posso avallare una bugia. Questo bacio non c'è mai stato".

Le reazioni post-puntata

Nonostante le aspettative, il confronto si è rivelato inconcludente, lasciando spazio a dubbi e interpretazioni. Saro ha mantenuto la sua versione, coerente con quanto dichiarato a Nuovo Tv mentre Lorenzo ha continuato a negare qualsiasi coinvolgimento. Dopo l'episodio, Saro ha condiviso una storia su Instagram in cui un'amica lo sosteneva: "Sono dalla tua parte, perché noi sappiamo". Inoltre, ha pubblicato un selfie accompagnato dalla frase: "Che la verità trionfi sempre".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Lorenzo Spolverato raggiunge il cortiletto per un faccia a faccia con Saro.