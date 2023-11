Grande Fratello, Giampiero Mughini: 'A casa abbiamo la stanza delle put*ane', dice la moglie

Giampiero Mughini da qualche settimana è chiuso nella Casa del Grande Fratello, un'esperienza che il giornalista sta vivendo con grande serenità, divertendosi, a volte, a smontare le dinamiche create da Alfonso Signorini. In questi giorni la moglie Michela Pandolfi ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, scopriamo cosa ha detto.

Giampiero Mughini e Michela Pandolfi

Giampiero Mughini è legato da circa trent'anni a Michela Pandolfi, costumista televisiva che ha lavorato anche con Serena Dandini. "Dovevo trovare i vestiti per le imitazioni di Corrado Guzzanti, dalla sera alla mattina. Non sa la fatica per trovare gli abiti per vestirlo da Umberto Bossi. Mi sono divertita, ho smesso quando ho cominciato a viverlo con pesantezza", ha raccontato al magazine.

A proposito del suo rapporto con Giampiero Mughini e gli apprezzamenti del giornalista verso alcune concorrenti del Grande Fratello, la Pandolfi ha spiegato di non essere gelosa: "Lui apprezza la bellezza femminile, è un esteta".

Maurizio Costanzo Show: rissa tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi

Proprio per questa caratteristica del giornalista, a casa Mughini-Pandolfi esiste la stanza della put.ana. "È una stanza dove Giampiero conserva la letteratura erotica, le stampe, le illustrazioni di nudi femminili. È un esteta, una cosa di testa", ha spiegato l'ex costumista.

Il tradimento raccontato al Grande Fratello

Giampiero Mughini al Grande Fratello, oltre ad aver insultato Matteo Salvini, ha raccontato di aver tradito solo una volta Michela Pandolfi "in questi trent'anni È successo che un'altra persona splendida che ricordo con affetto... È successo quello che succede nella vita di tutti. A me non piaceva stare nella menzogna così lei ha trovato delle foto che erano a portata di mano, forse volevo farlo sapere", ha detto ad Alfonso Signorini.

"La cosa è durata qualche mesetto con la consapevolezza di Michela, ma lei ci è stata male - ha spiegato - Però in tanti anni di storia il bilancio con un solo tradimento può essere piú che positivo"

La versione della moglie

"Non l'ho beccato, me l'ha detto lui. Parliamo di vent'anni fa... Forse non l'ho mai perdonato", ha svelato al settimanale Michela Pandolfi, confermando, in parte, la versione di Giampiero.

"Eravamo appena andati a convivere, perché i primi dieci anni di relazione abbiamo vissuto in case separate - ha continuato Michela Pandolfi- e lui dice che era per quello, perché non aveva mai convissuto, che si era distratto. Si è giustificato con il trauma della convivenza. Ma io non ci credo".