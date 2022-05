Maurizio Costanzo Show: rissa tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi

Tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi c'è stata una nuova rissa, questa volta i due personaggi televisivi hanno trasformato il palcoscenico del Maurizio Costanzo Show nel loro ring personale. Secondo le indiscrezioni riportate da TV Blog, il faccia a faccia, molto ravvicinato, sarebbe nato durante una discussione sulla Russia.

Era da qualche anno che Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi non si confrontavano in televisione, l'ultima volta finirono quasi per tirarsi le sedie addosso, separati dai cameramen di 'Stasera Italia'. Quella volta il giornalista e il critico d'arte non si risparmiarono i complimenti e tra un "coglione" e un "pezzo di merda", regalarono immense gioie agli amanti del trash.

Oggi, 3 maggio, al Teatro Parioli di Roma si è registrata la seconda puntata del Maurizio Costanzo Show, che andrà in onda domani sera, in seconda serata, su Canale 5. TV Blog ha riportato che Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi, tra gli ospiti del programma, si sono azzuffati dando vita ad "una furibonda rissa", durante un dibattito sulla Russia. La notizia è stata ripresa, pochi minuti dopo, da Dagospia. Sul portale sono state pubblicate anche alcune foto dove si vede Mughini avvicinarsi a Sgarbi che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe finito a terra. I due, sono stati separati da Giuseppe Cruciani, nelle insolite vesti del pacificatore.

Dagospia, pochi minuti fa, ha pubblicato una lettera di Mughini che sminuisce l'accaduto "Caro Dago, le foto che hai pubblicato su quanto avvenuto tra me e Vittorio al Tearo Parioli non danno conto di quanto è realmente è avvenuto. Tra noi due s'è solo trattato di diverse sfumature di pensiero e di parola, e semmai di tono della voce, quanto a qualcosa che mi pare attenesse alla guerra in Ucraina e ai suoi infiniti e drammatici annessi e connessi. Nient'altro che questo".

La puntata di domani sera, essendo registrata, potrebbe privarci di questo nuovo faccia a faccia tra i due, o almeno dei suoi momenti migliori, come lascia sottintendere la lettera di Mughini a Dagospia.