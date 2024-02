Grande Fratello: Fiordaliso a Marco Maddaloni: 'Da uomo chiedi scusa a Beatrice Luzzi'

Il trentottesimo appuntamento del Grande Fratello ha visto un nuovo scontro tra Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi, basato sugli screzi delle ultime settimane. Fiordaliso ha domandato a Marco di chiedere scusa all'attrice, ma il judoka si è rifiutato.

Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi: Lo scontro al Grande Fratello

La puntata del Grande Fratello del 21 febbraio ha regalato agli spettatori pochi momenti di tensione, uno di questi è stato il nuovo scontro tra Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi. Le tensioni precedenti persistono e i tentativi di chiarimento tra i due non sono andati a buon fine.

Beatrice è convinta che Marco sia falso, e che la sua decisione di non nominare i concorrenti più giovani faccia parte di una strategia. L'attrice crede che il suo rivale voglia accattivarsi i coinquilini per non essere nominato e arrivare alla fine del reality show.

"Sto ancora aspettando le scuse da Marco, sono stata attaccata ferocemente e non c'è stato un vero tentativo di chiarimento", ha affermato la concorrente del Grande Fratello, programma confermato anche per la prossima stagione.

Dinamiche e schieramenti dei concorrenti

Al fianco di Beatrice si sono schierati Stefano Miele, che dopo è stato eliminato dal pubblico, e Simona Tagli. La showgirl si sta proponendo come la nuova entrata più interessante di questa edizione, giocatrice vera che sta regalando dinamiche interessanti al programma.

Marco Maddaloni è stato difeso dai suoi giovani coinquilini, quelli che lui ha deciso di non nominare e con cui vorrebbe dividere il suo montepremi in caso di vittoria. "Sì, posso essere un signore e non ho problemi affermare ciò. Ho dichiarato che avrei condiviso la mia vittoria, ma non ho mai negato questa promessa", ha ribadito Marco.

Con Marco si è schierata, come sempre anche Cesara Buonamici, l'opinionista di questa edizione raramente ha dato ragione alla Luzzi: "Tutta questa macchinazione non la vedo per niente", ha detto la giornalista di Canale 5.

La richiesta di Fiordaliso

Anche Fiordaliso ricorda che c'era un patto con Marco: "I ragazzi non si toccano", tuttavia suggerisce che Maddaloni dovrebbe chiedere scusa a Beatrice. "Devo dire a Marco che sarebbe carino che chiedesse scusa a Bea, questo si, te lo dico per quello che ho visto da qua. Da uomo devi chiedere scusa a Beatrice"

Nonostante la richiesta della cantante, Marco Maddaloni è rimasto sulle sue posizioni. Fiordaliso si riferiva alla scenata fatta dal judoka durante la gita organizzata dal Grande Fratello e finita con un attacco feroce di Marco all'attrice, senza che nessuno dei concorrenti intervenisse per fermare il pietoso siparietto.