Grande Fratello: nessuna chiusura in vista, Alfonso Signorini riconfermato al timone

Mediaset non abbandona il Grande Fratello, nonostante le indiscrezioni e le numerose critiche, il reality show tornerà anche nella stagione 2024/2025. Alla guida del programma è confermato Alfonso Signorini. Niente da fare per La Talpa, che resta ancora una volta fuori dai palinsesti.

Il Grande Fratello confermato per la prossima stagione

Inizialmente, si erano diffuse voci su un possibile anno sabbatico per il Grande Fratello, con ipotesi di puntare su La Talpa per la prossima stagione televisiva. Tuttavia, tali indiscrezioni sono state prontamente smentite.

Le informazioni raccolte da TvBlog confermano la presenza de il Grande Fratello nel palinsesto televisivo della prossima stagione. Il reality, nonostante un'edizione sotto tono, garantisce alla rete il sostegno necessario di telespettatori richiesto dagli sponsor e dalla concessionaria Publitalia.

Modifiche in arrivo per Il Grande Fratello

Il reality show nella prossima stagione subirà alcune modifiche, ma non nella struttura e nel regolamento. Il portale fa sapere che il programma cambierà location. Dopo ventiquattro anni, la Casa più spiata d'Italia lascerà Cinecittà per trasferirsi, insieme allo studio, nella Zona Nord di Roma nei Lumina Studios situati a Parco di Veio.

La Talpa resta nei cassetti di Mediaset

Niente da fare per La Talpa, il reality show di cui Mediaset ha acquistato i diritti per l'Italia, resta ancora nei cassetti di Cologno Monzese. "Il Grande Fratello andrà regolarmente in onda, mentre di questa fantomatica nuova serie de La Talpa, per ora neppure l'ombra", si legge sul sito.