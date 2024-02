Grande Fratello: Alfonso Signorini ironizza sul bacio di Mirko e Perla, la pronta replica dell’ex concorrente

Mirko ha giustificato il motivo per cui ha deciso di non baciare Perla davanti alle telecamere del Grande Fratello, replicando all'ironia di Alfonso Signorini.

Il ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero ha lasciato perplessi molti spettatori, convinti che i due stiano recitando un copione deciso da loro o sceneggiato dagli autori del Grande Fratello. Anche Alfonso Signorini ha ironizzato sulla spiegazione di Mirko riguardo al bacio con Perla evitato davanti alle telecamere.

Mirko e Perla: il non bacio al Grande Fratello

Mirko Brunetti e Perla Vatiero stanno raccontando la loro storia d'amore dal giugno 2023, da ben otto mesi, da quando hanno deciso di partecipare a Temptation Island perchè: "da circa due anni, Mirko è diventato apatico e non offre più stimoli alla nostra relazione", aveva raccontato Perla nel video di presentazione a Temptation Island 2023.

Nell'ultima puntata del Grande Fratello i due sembrano essersi finalmente riconciliati, ma, nonostante questo, il bacio che ha suggellato il ritorno della coppia è stato molto timido, quasi impercettibile. "Sono l'ultimo a voler esporre tutto questo davanti alle telecamere, non lo faccio per il pubblico, voglio godermelo senza le telecamere", ha affermato Brunetti.

Grande Fratello: Il ritorno di Mirko e Perla e le perplessità di Giampiero Mughini

Il pensiero di Alfonso Signorini

La spiegazione di Mirko non ha convinto la maggior parte del pubblico, convinto di trovarsi di fronte ad una farsa. Le parole dell'imprenditore reatino hanno colto di sorpresa persino il conduttore del reality show.

Alfonso Signorini, ospite di Pomeriggio 5 ha infatti raccontato: "Mi veniva un pò da ridere quando Mirko ha detto 'sai non ci siamo baciati perchè sarà un momento tutto nostro, lontano dalle telecamere'.D'accordo, ma è anche vero che il pubblico ha diritto di chiedere il bacio".

"Hanno fatto tutto in pubblico", ha replicato Myrta Merlino che da questa stagione conduce il programma al posto di Barbara D'Urso.

Il messaggio di Mirko

Poco dopo Mirko Brunetti ha scritto una storia su Instagram, probabilmente una risposta ad Alfonso Signorini: "Mi sono preso i miei tempi e me li prenderò ancora. Ho tutelato ciò che avevo dentro e lo farò ancora. Ho rispettato me stesso, mi sono ascoltato con la pazienza di chi stavolta non voleva azzardare"

E poi "Mi sono rifugiato dietro alla razionalità per proteggermi dalle situazioni e dal momento. Sono riuscito a spogliarmi delle mie paure, delle mie debolezze e finalmente mi sono sentito libero, ascoltando il cuore".