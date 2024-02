Grande Fratello: Fiordaliso canta con il microfono al contrario, la sua reazione è impagabile (VIDEO)

Nella puntata del 12 febbraio del Grande Fratello, Fiordaliso è entrata nella casa per supportare Beatrice Luzzi e salutare gli altri coinquilini, dopo aver abbandonato il programma la settimana precedente. Tornata in studio ha cantato in playback, ma con il microfono capovolto, ecco come ha reagito quando lo ha scoperto.

Fiordaliso lascia il Grande Fratello il 5 febbraio

Fiordaliso aveva lasciato il programma lo scorso 5 febbraio: "Sono arrivata alla fine di quest'avventura, vi lascio, ragazzi. Io vi amo moltissimo ma non ce la faccio più a stare qua dentro, devo uscire. Vi ho vissuto fino all'ultimo, ora vi aspetto fuori. Adesso non cambio idea, devo andare", aveva detto ai suoi coinquilini dopo aver annunciato il suo ritiro.

Il suo ritorno nella casa e il saluto a Beatrice Luzzi

Ieri è tornata nella casa più spiata d'Italia per sostenere Beatrice Luzzi, come aveva promesso su X. "So che sei arrabbiata, non potevo dirtelo, altrimenti mi avresti fatto cambiare idea", le ha detto riferendosi all'uscita del programma.

E poi: "Ti devo ringraziare perchè sei quella che mi ha fatto sempre sentire un'artista. Tu l'arte la porti avanti. Voglio vederti felici sei forte rossa del mio corazon", ha concluso abbracciando Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, Fiordaliso smaschera Massimiliano: Varrese "So perchè mi ha nominato, non sono scema"

La gaffe con il microfono

Tornata nello Studio, Alfonso Signorini ha fatto cantare a Fiordaliso Non voglio mica la luna. Per tutta l'esibizione la cantante ha tenuto, senza accorgersene, il microfono al contrario, evidenziando, se ce ne fosse stato bisogno, che stava cantando in playback.

La sua reazione

La simpatica gaffe, diventata virale sui social, è stata commentata dalla stessa cantante dopo la puntata. "Ma quanto ho cantato bene con il microfono al contrario?so' una cretina", ha scritto su X.