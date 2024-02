Grande Fratello, Beatrice Luzzi: Le parole dell'ex compagno e il sostegno di Fiordaliso

Lo sfogo di Beatrice contro Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello, durante la puntata del 5 febbraio, non ha lasciato indifferenti chi le sta vicino e la sostiene. Scioltosi tra le lacrime dell'ingegnere il presunto appoggio di Vittorio, la Luzzi ha trovato nella casa sostegno in Sergio e Stefano. Nel frattempo l'ex compagno ha parlato con gli autori del programma, mentre Fiordaliso su X le ha promesso tutto il suo appoggio.

La ribellione di Beatrice Luzzi al Grande Fratello

La puntata del 5 febbraio del Grande Fratello ha fatto la storia del reality show. Per la prima volta, una concorrente si è ribellata con veemenza alle dinamiche imposte dagli autori, smascherando il comportamento vessatorio nei suoi confronti.

L'attrice esprime la sua frustrazione contro Alfonso Signorini e gli autori

Beatrice Luzzi, al momento della nomination, ha reagito all'ennesima puntata incentrata su di lei e contro di lei: "Se voi volete che io decida di uscire da questo programma, ci state riuscendo. Sono al limite. Facciamo che esco io come Fiordaliso e impostate le puntate su qualcun altro", ha detto Beatrice a Signorini.

Il crollo nel dopo-puntata

Nella notte dopo la puntata, sembra che Beatrice abbia avuto un crollo nervoso nel confessionale, a dirlo è stata Anita: "Beatrice ha fatto il panico, ha urlato tutta la notte, si sentiva fortissimo. Infatti ci siamo tutti svegliati e siamo venuti di qua. Fuori c'erano Sergio e Stefano ad aspettarla".

Intervento di Alessandro Cisilin

Fuori dalla Casa, in suo favore è intervenuto Alessandro Cisilin, ex compagno di Beatrice, che ha contattato gli autori per accertarsi delle condizioni della Luzzi, come ha fatto sapere una pagina ufficiale di fan dell'attrice.

"Cari fan, dopo una giornata complicata, Beatrice ha deciso di restare nella casa del Grande Fratello", si legge nel post. Alessandro Cisilin, ex compagno di Beatrice, dopo aver sentito gli autori, ci ha rassicurato sul fatto più importante: Beatrice è in forze e determinata a fare fino in fondo il suo percorso. Non ci resta che lasciarci guidare ancora una volta dal suo coraggio. Non la daremo vinta a nessuno. Continuiamo tutti a votare e a salvare la nostra Regina fino alla vittoria!"

Fiordaliso torna su X per sostenere Beatrice:

Nel frattempo, Fiordaliso, uscita dal Grande Fratello per sua volontà, è tornata su X e sta sostenendo Beatrice Luzzi. "Non sto guardando Sanremo, sto guardando Bea... ce la fa la mia rossa del corazon... ce la fa", ha scritto in un post.

La cantante, in altri post, ha invitato i fan di Beatrice a votarla, nonostante alla fine della disastrosa ultima puntata del Grande Fratello l'attrice, finita in nomination, abbia chiesto ai suoi fan di eliminarla.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Beatrice, Sergio e Stefano ricordano Fiordaliso