Grande Fratello, Fiordaliso lascia la Casa: il motivo per cui è uscita

Fiordaliso non è più una concorrente del Grande Fratello: la cantante ha lasciato il programma lunedì 5 febbraio

Il Grande Fratello ha perso una delle protagoniste di questa edizione: Fiordaliso ha deciso di abbandonare il programma durante la diretta di lunedì 5 febbraio. La cantante ha spiegato di essere arrivata al limite e di aver bisogno di tornare nella vita reale.

Fiordaliso lascia il Grande Fratello

L'abbandono di Fiordaliso, seppur improvviso, non ha colto del tutto impreparati gli spettatori che seguono il programma su Mediaset Extra. Domenica sera, durante un momento di relax, mentre i suoi compagni d'avventura erano seduti ad ascoltare la musica, Fiordaliso aveva detto commossa: "Vi voglio bene, non dimenticatelo mai".

Marina, questo il suo nome di battesimo, si era poi appartata in camera da letto e si era lasciata andare a un pianto liberatorio. Forse, in quel momento, la cantante ha maturato la decisione di uscire dal programma, come ha comunicato ieri sera.

Prima di dare l'annuncio ufficiale ai concorrenti, Alfonso Signorini, che già era a conoscenza della sua decisione, ha chiamato Fiordaliso in Mystery Room per salutarla personalmente.

"Ti volevo dire che sei stata una persona che ha saputo consigliare, indirizzare, sei sempre stata sul pezzo, obiettiva" ha detto il conduttore - "soprattutto mi ha fatto piacere che questo programma ti ha dato modo di farti conoscere, qui hai potuto mostrare chi è veramente la persona Fiordaliso".

I motivi dell'abbandono

La cantante ha spiegato i motivi della sua decisione: "Io arrivavo da un brutto periodo, ma mi sono lasciata andare. Ora non ce la faccio più, ho voglia d'aria, le giornate sono diventate pesanti ed è difficile rimanere chiusa, mi diventa tutto insopportabile".

Il saluto ai coinquilini

Uscita dalla Mystery Room, Fiordaliso ha comunicato la sua decisione ai coinquilini: "Sono arrivata alla fine di quest'avventura, vi lascio, ragazzi. Io vi amo moltissimo ma non ce la faccio più a stare qua dentro, devo uscire. Vi ho vissuto fino all'ultimo, ora vi aspetto fuori. Adesso non cambio idea, devo andare", ha detto prima di varcare la porta rossa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Fiordaliso abbandona il Grande Fratello