Grande Fratello, Fiordaliso smaschera Massimiliano: Varrese 'So perchè mi ha nominato, non sono scema'

Il dopo-puntata del Grande Fratello ha visto Fiordaliso e Monia La Ferrera protagoniste, entrambe con osservazioni critiche sul comportamento di Massimiliano Varrese. L'attore ha nominato la cantante siciliana e non ha difeso la sua ex fidanzata durante la diretta, mettendo in dubbio la sua credibilità.

Fiordaliso smaschera Varrese al Grande Fratello: i veri motivi della nomination

In particolare, Fiordaliso ha smascherato Massimiliano Varrese, comprendendo il vero motivo per cui l'ex protagonista de Il Bello delle Donne ha fatto il suo nome durante le nominationm. Nello scontro tra Beatrice e Perla, la cantante ha preso le parti di Beatrice e ha nominato Perla, affermando: "Perché non è vero quello che dice, non fa molto nella casa".

Di fronte alla replica di Perla, Fiordaliso ha commentato: "Che pesantezza che siete, prendete le cose con più leggerezza". Successivamente, quando è stato il turno di Massimiliano, l'attore ha nominato Fiordaliso proprio perché non gli era piaciuto il modo in cui si era espressa su Perla.

Fiordaliso ha spiegato a Stefano Miele i veri motivi della sua nomination, dichiarando: "So perché Massimiliano mi ha votato, non sono scema. Vuole stare dalla parte di Perla perché sa che gli conviene da fuori". In pratica, l'attore sta cercando di guadagnarsi le simpatie dei fan di Perla per il futuro.

Le insinuazioni di Alfonso Signorini: Monia e il presunto rapporto fuori dalla casa

Nel corso della puntata del 23 gennaio del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha suggerito che Monia La Ferrera non si lasci andare con Massimiliano perché c'è qualcuno fuori dalla casa che l'aspetta. Signorini ha poi insinuato il dubbio a Vittorio, chiedendo se Monia si considerasse una persona libera e facendo il nome di un certo Giovanni.

"C'è stato un rapporto, solo due mesi, ma non abbiamo mai concluso, perché non c'è mai stato nulla di vero", ha risposto l'ex assistente di volo che ora si considera libera.

"Per me non era così chiara, credevo che Monia fosse libera, altrimenti non avrei mai fatto un passo avanti. Adesso, è tutto più chiaro", ha detto Massimiliano che non ha creduto alla versione di Monia.

Il confronto tra Monia e Massimiliano

Nel dopo-puntata, Monia ha rinfacciato a Massimiliano di aver messo in dubbio la sua verità "Sto prendendo le tue parti in tutto e per tutto, dopo ti spiego due cose, con calma parliamo. Hai messo in dubbio la mia verità".

Le spiegazioni a Letizia

Monia, inoltre, ha espresso la necessità di chiarire la situazione con Letizia Petris, che l'aveva nominata per proteggere Massimiliano. La Ferrera ha ribadito di difendere Massimiliano in ogni situazione e ha sottolineato che lui ha messo in dubbio la sua verità per la seconda volta, la prima con Vittorio e ora in diretta.

"Anche qualora fuori ci fosse un cretino che dice abbiamo una relazione. Non è che siamo in un villaggio turistico senza telecamere - ha detto Monia - Io ho una reputazione, una carriera, ho due bambine a casa.Mi dispiace di tutte le batoste che ha preso qua dentro, ma io ne sto subendo tutte le conseguenze anche se voi non ve ne accorgete".

"Come lui ha i suoi muri, io ho i miei, ci sta, stiamo cercando di trovare un punto di incontro, ma così no. Io in qualsiasi situazione lo avrei difeso, anche se fosse scesa la persona più importante al mondo, l'avrei difeso comunque. È la seconda volta che mette in dubbio la mia verità, la prima con Vittorio, la seconda ora", ha concluso Monia La Ferrera.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Monia La Ferrera con Massimiliano dopo la puntata.