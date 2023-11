Grande Fratello, Filippo Bisciglia e Greta Rossetti: chi sono i concorrenti che entreranno sabato

Il Grande Fratello sabato sera debutterà per la prima volta in uno degli slot più importanti del palinsesto televisivo. Per l'occasione, Alfonso Signorini farà entrare nella casa più spiata d'Italia due nuovi concorrenti, uno dei quali è Greta Rossetti, funzionale al triangolo con Mirko e Greta, ereditato da Temptation Island.

Prolungamento del Grande Fratello fino a marzo 2024

Il Grande Fratello si protrarrà fino a marzo 2024, a causa dello slittamento di Temptation Island Winter, rimandato alla prossima stagione a causa delle tensioni in Medio Oriente. La location scelta per lo spinoff invernale del docureality era l'Egitto o il Marocco.

Il Grande Fratello, quindi, a differenza di quanto dichiarato da Alfonso Signorini e da Pier Silvio Berlusconi, durerà fino a marzo 2024, e anche per questo motivo, nella Casa servono nuovi concorrenti che smuovano le dinamiche sonnolenti degli attuali gieffini.

Greta Rossetti sì, Filippo Bisciglia no

Sabato sera varcherà sicuramente la porta rossa Greta Rossetti, ex fidanzata di Mirko, lasciato in diretta nel corso dell'ultima puntata. La tentatrice di Temptation Island ha accettato l'offerta di Signorini e parteciperà al programma, dove ritroverà sia Mirko che Perla.

Nonostante i rumors, non entrerà nella casa Filippo Bisciglia, l'improbabile notizia è stata smentita dallo stesso conduttore. "Non entrerò al Gf, ma questa è una fake news divertente. Mi sono divertito anche io a leggere questa cosa e tutti i commenti che mi sono arrivati. Il Gf per me è stata un'esperienza bellissima che rifarei altre mille volte. Non la rinnegherò mai, ma non entrerò."

Alfonso Signorini, attraverso un box di domande su Instagram, ha svelato che sabato sera entrerà un'altra concorrente donna. Uno dei nomi più gettonati è quello di Rosanna Fratello, accostata da settembre al programma di Alfonso Signorini, vedremo se questa volta sarà quella buona.

Nuove concorrenti in arrivo e anticipazioni

Il conduttore ha anche rivelato che insieme a Greta conosceremo un ragazzo Nip della Corea del Sud, precisamente di Seul. Prossimamente, ma non sabato, entreranno anche un bel ragazzo, probabilmente per insidiare una delle due donne di Mirko e altre due concorrenti. Anche loro, comunque, li incontrremo solo nelle prossime settimane.

Tra i concorrenti Vip si mormora che il provino sia stato superato dall'ex naufrago Luca Vetronei, il suo nome è venuto fuori dopo che Perla ha dichiarato di averlo conosciuto quest'estate. "È il mio prototipo di ragazzo esteticamente", ha detto la gieffina. Alfonso, comunque, non ha confermato la notizia. "Ma si chiama Vetrone o Petrone?", ha risposto a chi glielo ha chiesto.