Grande Fratello: Angelica eliminata, Greta lascia Mirko ma sabato entra nella casa, nove in nomination

Angelica Baraldi non è più una concorrente del Grande Fratello: durante la 22esima puntata del reality show la ragazza è stata eliminata dal pubblico è ha dovuto lasciare la casa. A sostituirla, ci penserà Greta Rossetti che ieri ha lasciato Mirko in diretta ma accettato di varcare la porta rossa il prossimo sabato. Nove concorrenti sono finiti in nomination per l'immunità.

I Triangoli del Grande Fratello

Perla-Mirko-Greta

Greta Rossetti ieri si è confrontata prima con Perla Vatiero, ex del suo fidanzato Mirko, e poi con lo stesso Brunetti. Le due ragazze hanno avuto un faccia a faccia nello studio, arbitro Alfonso Signorini, chi si aspettava lo scontro trash è rimasto deluso.

Greta ha detto a Perla di non avercela con lei ma con Mirko che ha sminuito la loro relazione. Perla, nonostante qualche provocazione di Alfonso Signorini, che ha ricordato un'intervista della ragazza a Chi, ha augurato alla sua rivale ogni felicità, con o senza Mirko.

Il confronto tra Greta e Mirko è stato più frizzante, l'imprenditore è stato lasciato in diretta. Dopo aver tentennato tra le due donne, la sua attuale fidanzata ha deciso di dirgli addio: "Quello che ho visto mi basta. Tu non sei l'uomo della mia vita", ha detto la Rossetti.

Ma, come tutti sapevamo da quando è entrato Mirko nella casa, il prossimo sabato anche Greta varcherà la porta rossa e Perla, Mirko e Greta inizieranno a convivere nel loft di Cinecittà.

Beatrice-Giuseppe-Vittorio

Beatrice e Giuseppe, dopo la lettera del bidello calabrese durante la serata del Ringraziamento, sembravano essersi riavvicinati ma ieri l'attrice ha ribadito di non sentire più niente per il coinquilino con il quale ha avuto un breve flirt.

Grande Fratello, ex opinionista ammette: "Mi faceva cac.re, non ho visto neanche una puntata"

La regia ha mostrato alcune clip che sembrano sottintendere un avvicinamento tra Vittorio e Beatrice. L'attrice considera l'ingegnere "una persona di altissimo livello". Lui ha detto di non essere attratto da nessuna donna della Casa, ma che la Luzzi lo ha molto alleggerito. "Avvicinarsi non vuol dire fare per forza quella roba lì", ha ribadito.

Le sorprese della serata

Rosy incontra la famiglia

Rosy Chin ha potuto riabbracciare tutta la famiglia, in particolare il padre con cui i rapporti non sono mai stati buoni. La Chef italo-cinese, dopo aver incontrato il fratello Daniele, ha rivisto i genitori. I familiari, davanti alle telecamere, hanno potuto dirle "Ti voglio bene", una frase che la ragazza aspettava da tempo.

Angelica e Rick

Angelica si è trovata di fronte il suo fidanzato che ha qualcosa da dire per il suo rapporto con Mirko "Ci sono stato malissimo ma ho capito che senza te non riesco a stare". Tra i due fidanzati ci sono timidi baci e lui le dice "Ti amo" per la prima volta dopo tre anni di relazione.

Televoto e Nomination

Esito del Televoto

La scorsa settimana erano finiti al televoto eliminatorio tre concorrenti: Rosy, Vittorio ed Angelica. Quest'ultima ha dovuto abbandonare la casa in quanto è stata la meno votata dal pubblico del reality show. Queste le percentuali: Vittorio 55%, Rosy 23% e infine Angelica con il 22%.

Nomination

Fiordaliso nomina Massimiliano

Massimiliano nomina Fiordaliso

Anita nomina Vittorio

Letizia nomina Vittorio

Giuseppe nomina Beatrice

Beatrice nomina Anita

Paolo nomina Vittorio

Gracia nomina Giuseppe

Vittorio nomina Paolo

Rosy nomina Alex

Alex nomina Rosy

Mirko nomina Vittorio

Quasi tutta la Casa è in nomination: Alex, Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio. I due più votati tra i nove concorrenti saranno immuni dalle prossime nomination eliminatorie.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Greta decide di diventare un concorrente del Grande Fratello.