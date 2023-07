Grande Fratello Vip 8: Rosanna Fratello prima concorrente del reality?

Rosanna Fratello sarebbe la prima concorrente del Grande Fratello Vip 8, secondo gli ultimi rumors. L'arrivo della cantante nella casa più spiata d'Italia è stato dato da Kevin Dellino. Il giornalista lo ha svelato nel corso di Che rimanga tra noi, il programma radiotelevisivo condotto da Alessio Moriggi e Francesca Pierri su Radio Cusano Campus e visibile anche sui canali di Cusano Italia TV.

L'indovinello di Kevin Dellino

Il giornalista non ha fatto il nome della cantante di San Severo, ma ha dato alcuni indizi che, oggettivamente, non si possono travisare. "Ha fatto parte di un mio progetto musicale realizzato durante la pandemia, Artisti Uniti ai medici. Vi do un indizio: è una donna ma non è una santa. Di chi stiamo parlando?", ha detto Kevin Dellino.

A nessuno è sfuggito il riferimento al titolo del più grande successo di Rosanna Fratello: 'Sono una donna, non sono una santa', la canzone scritta da Alberto Testa ed Eros Sciorilli con cui partecipò a a Canzonissima nel 1971

Chi è Rosanna Fratello

Alda Rosanna Fratello, meglio conosciuta come Rosanna Fratello, è una cantante e attrice italiana nata il 26 marzo 1951 a San Severo, in provincia di Foggia, Italia. La sua carriera artistica ha spaziato tra la musica e il cinema, ottenendo successo e popolarità in entrambi i campi.

Come cantante, Rosanna Fratello ha raggiunto la notorietà negli anni '70 con brani come Non sono Maddalena e Poveri piccoli, oltre al già citato Sono una donna, non sono una santa, che le hanno conferito una vasta base di fan. La sua voce potente e melodica le ha permesso di esplorare diversi generi musicali, tra cui la canzone popolare italiana, la musica leggera e il folk.

Nel campo dell'interpretazione, Rosanna Fratello ha recitato in film come Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo e La mano nera di Antonio Racioppi.

Rosanna Fratello è sposata con Giuseppe Cappellano. Insieme, hanno una figlia di nome Guendalina, la quale è madre di Alessandro e Giovanni, amatissimi nipoti della cantante.

Il Grande Fratello Vip 8

La prossima edizione del Grande Fratello Vip nasce all'insegna del dicktait di Pier Silvio Berlusconi. L'AD di Mediaset ha proibito la presenza di influencer o personaggi del mondo di OnlyFans nel cast e ha deciso che l'opinionista sarà la giornalista Cesara Buonamici.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha affermato: "Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature. Non era quello. Ci sono limiti che hanno anche a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è il singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto. Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra".