Grande Fratello, Filippo Bisciglia sarà un prossimo concorrente: cosa sappiamo

Filippo Bisciglia potrebbe essere il prossimo concorrente VIP del Grande Fratello. Secondo l'indiscrezione riportata dalla pagina Instagram Very Inutil People, il conduttore di Temptation Island varcherà la porta rossa, dove ritroverebbe Greta, Mirko e Perla, protagonisti dell'ultima edizione del docu-reality.

La pausa di Temptation Island Winter

Il conduttore della trasmissione più estiva della televisione, attualmente non è impegnato sul piccolo schermo. Filippo Bisciglia, infatti, avrebbe dovuto condurre Temptation Island Winter, l'edizione invernale del docu-reality, ma questa è stata rimandata a causa della guerra in Medio Oriente, scatenatasi dopo gli attentati del 7 ottobre e l'invasione della Striscia di Gaza.

Il programma, originariamente, doveva essere registrato in Marocco o in Egitto, il suo slittamento ha permesso al Grande Fratello di allungarsi fino a marzo.

Filippo Bisciglia, da Temptation Island a un Possibile Ritorno al Grande Fratello

Filippo, che è stato avvistato dietro le quinte durante la registrazione dell'ultima puntata di Amici, secondo l'indiscrezione che abbiamo riportato, potrebbe entrare nella casa più spiata d'Italia. Da sabato prossimo, il loft avrà una nuova coinquilina: Greta Rossetti, infatti, ha accettato la proposta di Alfonso Signorini e sarà una concorrente del Grande Fratello, come si vede nella clip caricata su Mediasert Infinity.

La nascita del triangolo Greta-Mirko-Perla

Nella casa del Grande Fratello, Filippo ritroverebbe non solo Greta ma anche Mirko e Perla. Il famigerato triangolo amoroso, portato da Alfonso Signorini nel loft di Cinecittà, è nato proprio nel docu-reality prodotto da Maria De Filippi.

Il falò di confronto a Temptation Island si concluse con la rottura definitiva tra Perla e Mirko. Quest'ultimo, inoltre, prese la decisione di abbandonare il programma insieme alla tentatrice Greta. Il fidanzamento tra i due è durato solo pochi mesi; nell'ultima puntata del reality show, infatti, Greta ha deciso di lasciare Mirko in diretta.

Il Ritorno nella Casa più Spiata d'Italia

Filippo Bisciglia ha partecipato nel 2006 alla sesta edizione del Grande Fratello, condotta da Alessia Marcuzzi. Il conduttore si piazzò al secondo posto, alle spalle di Augusto De Megni.

Al momento, Filippo non ha commentato la notizia. Del resto, Bisciglia potrebbe solo smentire la voce che circola ma non confermarla, come prevede il regolamento del reality show.