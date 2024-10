Grande Fratello: Federica Petagna di Temptation Island entra come nuova concorrente, l'indiscrezione

Federica Petagna, ex protagonista di Temptation Island, potrebbe presto fare il suo ingresso al Grande Fratello. Secondo le indiscrezioni, la giovane napoletana avrebbe sostenuto i provini mentre il docu-reality andava ancora in onda su Canale 5, e se tutto procede come previsto, dovrebbe varcare la Porta Rossa il prossimo lunedì 28 ottobre, come confermato da Fanpage.

Federica Petagna porta al Grande Fratello altri due protagonisti di Temptation Island

Non è la prima volta che il reality di Alfonso Signorini sceglie concorrenti provenienti dai programmi di Maria De Filippi: lo scorso anno, infatti, Mirko Brunetti, protagonista di Temptation Island, entrò nella Casa seguito dall'ex tentatrice Greta Rossetti e infine da Perla Vatiero. I tre hanno ricreato dinamiche di coppia e tensioni amorose che hanno catturato l'attenzione del pubblico, anche se Mirko e Perla si sono lasciati definitivamente poco dopo la fine del reality.

Federica, ventenne di Napoli, ha partecipato a Temptation Island con Alfonso D'Apice, di 25 anni, lei aveva scritto alla redazione per la gelosia ossessiva del ragazzo con cui si era fidanzata quando aveva solo 12 anni. Nonostante siano usciti insieme dal programma, lei ha scelto di non tornare nella loro casa, preferendo invece trasferirsi dai suoi genitori.

Alfonso e Federica durante il falò di confronto

Durante il secondo speciale di Uomini e Donne dedicato al viaggio dei sentimenti, ha ammesso di aver chiuso definitivamente la relazione e di aver iniziato a frequentare Stefano Tediosi, il tentatore conosciuto durante l'esperienza a Temptation Island. Tuttavia, il suo attuale stato sentimentale resta incerto, con voci di una possibile frequentazione con il cugino di Titty, una delle fidanzate protagoniste del docu-reality.

L'ingresso di Federica Petagna rende credibile l'ipotesi di una possibile entrata futura dell'ex fidanzato Alfonso e del tentatore Stefano - o del cugino di Titty - nella Casa, un'eventualità che Signorini potrebbe sfruttare per ricreare dinamiche amorose e triangoli sentimentali che piacciono al conduttore, agli autori e al pubblico e tengono alta la suspense del reality, come abbiamo visto nelle passate stagioni.