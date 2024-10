Temptation Island: Federica Petagna lascia il tentatore Stefano per il cugino di Titty, l'indiscrezione

Il viaggio a Temptation Island di Federica Petagna si è concluso con una drastica decisione: la separazione dal fidanzato di lunga data, Alfonso D'Apice. Dopo l'esperienza nel docu-reality, la vita sentimentale di Federica è al centro di molte voci, che spaziano da nuove frequentazioni a una possibile partecipazione al Grande Fratello.

La nuova sentimentale della Petagna dopo il docu-reality

Federica e Alfonso avevano scelto di partecipare a Temptation Island perché lei non tollerava più la gelosia ossessiva del fidanzato. Sebbene i due avessero lasciato insieme il programma dopo il falò di confronto andato in onda nell'ultima puntata del docu-reality, Federica non è mai tornata a casa con lui, preferendo trasferirsi dai genitori.

Durante lo speciale di Uomini e Donne dedicato al docu-reality, la giovane ha rivelato di non essere più innamorata di Alfonso, mettendo fine a ogni possibilità di riconciliazione. Ha inoltre ammesso di aver iniziato a vedersi con Stefano, il tentatore conosciuto sull'isola, che lei definisce "un ragazzo maturo che mi sta aiutando a vedere le cose in modo diverso".

Federica durante il falò delle fidanzate a Temptation Island

Di recente, Deianira Marzano ha ricevuto segnalazioni e foto che mostrano Federica in compagnia di un altro ragazzo. Secondo Lorenzo Pugnaloni, la nuova fiamma della ex di Alfonso sarebbe proprio il cugino di Titty, la ragazza protagonista di una scena memorabile nel reality in cui, per sancire la rottura con Antonio dopo il suo avvicinamento alla tentatrice Saretta, ha gettato l'anello di fidanzamento nel fuoco. Federica sembra quindi voltare pagina, mentre si fanno sempre più insistenti i rumors su un suo possibile ingresso nella Casa del Grande Fratello, dove le dinamiche potrebbero rivelarsi altrettanto infuocate.