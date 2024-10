Grande Fratello, Lorenzo Spolverato rivela: Helena si è innamorata, ma io ho solo giocato”

Lunedì 21 ottobre, nella nona puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono stati premiati come i preferiti dal pubblico tra i concorrenti in nomination, ottenendo l'opportunità di vivere una sorta di 'luna di miele' nella casa spagnola del Gran Hermano. Tuttavia, durante questa esperienza, Lorenzo ha fatto una rivelazione inaspettata, ammettendo che l'interesse mostrato per Helena Prestes era stato solo un gioco, nonostante fosse consapevole che la modella brasiliana provasse sentimenti reali per lui.

Grande Fratello: Spolverato si smaschera

Lorenzo, che aveva inizialmente coltivato un legame con Shaila, si era allontanato da lei con l'ingresso di Helena, dichiarando alla modella di aver idealizzato l'ex velina senza nutrire un vero interesse. Aveva detto a Helena: "Mi attirava solo l'idea che avevo di lei, ma era una fantasia, qualcosa di idealizzato. Ora che la conosco meglio, mi sono reso conto che non è il tipo di donna che fa per me". Queste parole avevano conquistato la fiducia di Helena, tanto che lei stessa aveva confessato di essersi innamorata di lui.

Ma durante la permanenza al Gran Hermano, Lorenzo ha ammesso ai coinquilini spagnoli che si trattava solo di una strategia per creare dinamiche all'interno del programma. "La brasiliana, lei è presa, lei è famosa in Italia, si è innamorata. Io no, ho giocato. Il mio cuore è solo per Shaila", ha confessato, svelando il piano dietro il suo interesse per Helena.

Helena ignora le confessioni di Lorenzo

Ora che Lorenzo e Shaila sono sempre più vicini e hanno vissuto la loro prima notte d'amore in Spagna, resta da vedere se nella prossima puntata del Grande Fratello gli autori mostreranno questi video rivelatori. I telespettatori attendono di capire se verrà mostrata una nuova versione di Lorenzo, meno idealizzato e più stratega, o se la produzione preferirà continuare a celebrare la coppia formata con Shaila.