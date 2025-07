Grande Fratello, i fan vogliono regalare a Zeudi Di Palma un'auto di lusso: parte una nuova raccolta fondi

Zeudi Di Palma continua a far parlare di sé anche mesi dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. L'ex Miss Italia, tra le concorrenti più amate dell'edizione, ha conquistato una vera e propria fanbase devota: le Zeudiners. Questo gruppo si è distinto non solo per il fervore con cui difende la loro beniamina da qualsiasi critica, ma anche per gesti di grande generosità.

La prima raccolta fondi da 50.000 euro

Subito dopo la finale del reality show condotto da Alfonso Signorini, le Zeudiners hanno dato vita a una raccolta fondi che aveva un obiettivo ben preciso: raccogliere 50.000 euro, cifra simbolica equivalente al premio che Zeudi avrebbe ottenuto in caso di vittoria. Un gesto che aveva suscitato grande curiosità accendendo il dibattito sui social, tra chi ha apprezzato l'iniziativa e chi l'ha trovata eccessiva.

Ora vogliono regalarle un'Audi A3 Sportback

Nelle ultime ore, alcuni account fan hanno rilanciato con una nuova iniziativa ancora più ambiziosa: regalare a Zeudi un'auto di lusso. Secondo quanto emerso su diversi post condivisi online, l'obiettivo della nuova raccolta fondi - che dovrebbe partire a breve su GoFundMe - è raccogliere 31.000 euro per acquistare una Audi A3 Sportback TFSI a 6 marce.

Zeudi Di Palma

L'auto mostrata nelle immagini è rossa, ma secondo alcuni utenti la scelta definitiva dovrebbe ricadere su una versione nera, colore preferito dalla stessa Zeudi. La ragazza avrebbe rivelato questo dettaglio durante una delle dirette social che organizza con i suoi fan.

L'entusiasmo dei fan... o fanatismo?

Tra chi propone anche idee ancora più stravaganti - come regalarle una villa a Napoli per la sua famiglia - e commenta con frasi provocatorie come: "Gli odiatori piangono, ora aspettate che le regaliamo anche una casa", il dibattito è acceso. Alcuni fan invitano però alla calma, temendo che questo entusiasmo sfrenato possa risultare controproducente per il futuro professionale di Zeudi, qualunque direzione decida di prendere.

Il caso del Meet & Greet annullato

Non è la prima volta che il supporto (e il clamore) attorno a Zeudi genera conseguenze inattese. Alcune settimane fa, il Meet & Greet previsto a Roma per settembre è stato annullato a causa di "tentativi di boicottaggio e gravi minacce rivolte a Zeudi attraverso i social media". Lo aveva annunciato la De Hierro Music Entertainment, agenzia cilena che cura la sua immagine.

Una dichiarazione che ha sollevato diverse domande, soprattutto per l'assenza di dettagli precisi su questi presunti boicottaggi. Resta il fatto che l'ex gieffina continua a dividere il pubblico, tra affetto incondizionato e critiche talvolta molto dure.

Quale futuro per Zeudi?

Non è ancora chiaro quale strada Zeudi Di Palma voglia intraprendere ora che l'esperienza al Grande Fratello è conclusa. Ma una cosa è certa: può contare su un esercito di fan disposti a tutto pur di sostenerla. Resta da capire se questo supporto riuscirà a trasformarsi in una spinta positiva o se rischierà, al contrario, di metterle i bastoni tra le ruote.