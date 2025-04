Grande Fratello, Amanda Lecciso rompe gli indugi: “Io e Iago? Vacanza, sole e...stiamo bene insieme”

Amanda Lecciso parla. Lo fa con in un collegamento telefonico con Alfonso Signorini. Ed è proprio lui, il direttore più informato del jet set nostrano, a rompere il ghiaccio: la famigerata foto dell'amaca pubblicata da Iago Garcia e poi da lei che nelle ultime ore ha infiammato il web.

Un'immagine semplice: un'amaca, il sole della Puglia e Amanda che si gode il relax. Ma si sa, a volte una foto dice molto più di mille parole. E infatti, gli utenti social non si sono fatti pregare, ipotizzando subito una liaison tra i due ex gieffini. Mancava solo la conferma, dopo gli indizi dei giorni scorsi di Stefania Orlando e di Loredana Lecciso. E, in fondo, è arrivata.

Amanda Lecciso e Iago Garcia, la conferma tra le righe

"Che dire, nulla che tu non sappia già... Sai tutto, anzi, forse anche più di me", ha risposto la Lecciso, con un tono complice. "Stiamo vivendo dei giorni belli, ci voleva. È come una piccola fuga meritata. Siamo in Puglia e si sta una meraviglia". Tradotto: si stanno frequentando, eccome se si frequentano.

Iago Garcia

Amanda non si tira indietro e, senza usare la parola "fidanzati", ci va molto vicino. Dice che Iago ha già conosciuto amici e famiglia. E lo fa con un sorriso nella voce: "Te l'avevo detto che sono una donna coerente! Ma chi non lo apprezza, Iago? Ha conquistato tutti, è brillante, ironico, e stare con lui è un piacere. Ora siamo a Lecce".

Poi arriva la domanda che ogni curioso avrebbe voluto fare: "Di che parlate a cena?", chiede Signorini. Amanda, senza scomporsi, serve la risposta su un piatto d'argento: "Di quanto siamo cattivi a non averti invitato!" Il gioco è fatto. Ironia, intesa, complicità. Ingredienti che, almeno all'apparenza, raccontano l'inizio di qualcosa di bello.

E se qualcuno avesse ancora dubbi, basta guardare i profili Instagram dei due. Iago posta un video: sottofondo musicale, e Amanda sull'amaca. Lei replica: stesso brano, stessa amaca, ma stavolta sopra c'è lui. Una danza social fatta di ammiccamenti e conferme non dette, ma assolutamente percepite.

