Grande Fratello Gold, via Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici: le nuove opinioniste saranno due amiche famose?

Il Grande Fratello tornerà a settembre, molto probabilmente in versione Gold per i 25 anni, ed è già tempo di casting e speculazioni: chi prenderà il posto di Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici come opinionista?

Nonostante una stagione nera per i reality, il Grande Fratello tornerà a settembre. Per l'occasione Canale 5 ed Endemol starebbero preparando l'edizione Gold, per celebrare i primi 25 anni dello show in Italia, rifacendo parzialmente il trucco. A cominciare dalle opinioniste.

Le novità del Grande Fratello Gold

Beatrice Luzzi sulla poltrona di opinionista

Se a settembre il GF tornerà in versione Gold, questo significherà che i concorrenti saranno in realtà ex gieffini storici del programma, pronti a varcare nuovamente la porta rossa a distanza di anni dalla loro prima partecipazione. Top secret al momento i nomi, ma i casting sarebbero già aperti.

Sulle poltrone delle opinioniste, invece non torneranno nè Beatrice Luzzi nè Cesara Buonamici, a meno di cambi dell'ultimo minuto. Secondo quanto riportato da 361 magazine, Alfonso Signorini sarebbe in via di riconferma al timone del Grande Fratello Gold, nonostante si fosse detto molto scettico su una simile possibilità alla fine della scorsa edizione.

Chi ci sarà, allora, a commentare in studio insieme al conduttore? Per il momento sono due i nomi che circolano con insistenza.

Due storiche amiche VIP insieme? Il toto-opinioniste è aperto

Già durante la messa in onda del Grande Fratello 18, di cui è stata concorrente, in tanti reclamavano a gran voce la presenza di Stefania Orlando in una prossima edizione, ma questa volta in qualità di opinionista. E certamente è il suo il nome che circola con più insistenza. Nonostante la soubrette romana non abbia confermato, certo non ha neppure smentito: che qualcosa finalmente per lei si stia muovendo in questa direzione, dopo le zuffe con Beatrice Luzzi?

A lanciare un'ulteriore indiscrezione è stato Dagospia, secondo cui Signorini, se tornasse come conduttore, vorrebbe al suo fianco Anna Pettinelli, che di recente ha fatto anche un'apparizione nella Casa, lo scorso febbraio, per far visita all'amica Stefania Orlando in un momento per lei difficile.

L'ingresso di Anna Pettinelli darebbe certamente una ventata di energia al format, ma trattandosi di Grande Fratello Gold, in molti auspicano la presenza di due ex gieffini nei panni di opinionisti.